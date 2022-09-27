https://uz.sputniknews.ru/20220927/v-aeroportu-tashkenta-otkrylsya-obnovlennyy-sip-zal--28584086.html

В аэропорту Ташкента открылся обновленный СIP-зал

В аэропорту Ташкента открылся обновленный СIP-зал

Здесь для удобства пребывающих работают отдельные кабины паспортного контроля, ускоренная доставка багажа, бесплатный wi-fi и другие услуги.

2022-09-27T18:01+0500

2022-09-27T18:01+0500

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общество

аэропорт

аэропорт ташкента

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Международном аэропорту Ташкента открылся обновленный СIP-зал для прибывающих пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба "Uzbekistan Airports".Зал расположен на первом этаже терминала вылета. Для удобства пассажиров здесь действуют отдельные кабины паспортного контроля, ускоренная доставка багажа, бесплатный wi-fi, мягкие диванчики, магазин Duty Free.От борта самолета до СIP-зала пассажиров будут доставлять специальные комфортабельные автобусы.Стоимость прохождения через СIP-зал составляет 350 тыс. сумов.Читайте также: В аэропорту Самарканда объявили режим "открытого неба"

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