https://uz.sputniknews.ru/20220927/v-aeroportu-tashkenta-otkrylsya-obnovlennyy-sip-zal--28584086.html
В аэропорту Ташкента открылся обновленный СIP-зал
В аэропорту Ташкента открылся обновленный СIP-зал
Здесь для удобства пребывающих работают отдельные кабины паспортного контроля, ускоренная доставка багажа, бесплатный wi-fi и другие услуги.
2022-09-27T18:01+0500
2022-09-27T18:01+0500
2022-09-27T18:11+0500
общество
аэропорт
аэропорт ташкента
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Международном аэропорту Ташкента открылся обновленный СIP-зал для прибывающих пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба "Uzbekistan Airports".Зал расположен на первом этаже терминала вылета. Для удобства пассажиров здесь действуют отдельные кабины паспортного контроля, ускоренная доставка багажа, бесплатный wi-fi, мягкие диванчики, магазин Duty Free.От борта самолета до СIP-зала пассажиров будут доставлять специальные комфортабельные автобусы.Стоимость прохождения через СIP-зал составляет 350 тыс. сумов.Читайте также: В аэропорту Самарканда объявили режим "открытого неба"
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ташкент аэропорт cip-зал
В аэропорту Ташкента открылся обновленный СIP-зал
18:01 27.09.2022 (обновлено: 18:11 27.09.2022)
Здесь для удобства пребывающих работают отдельные кабины паспортного контроля, ускоренная доставка багажа, бесплатный wi-fi и другие услуги.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik.
В Международном аэропорту Ташкента открылся обновленный СIP-зал для прибывающих пассажиров. Об этом сообщила
пресс-служба "Uzbekistan Airports".
Зал расположен на первом этаже терминала вылета. Для удобства пассажиров здесь действуют отдельные кабины паспортного контроля, ускоренная доставка багажа, бесплатный wi-fi, мягкие диванчики, магазин Duty Free.
От борта самолета до СIP-зала пассажиров будут доставлять специальные комфортабельные автобусы.
Стоимость прохождения через СIP-зал составляет 350 тыс. сумов.