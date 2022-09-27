https://uz.sputniknews.ru/20220927/v-yunesko-otkrylas-vystavka-fotografiy-kartin-iz-muzeya-savitskogo-28575760.html

В ЮНЕСКО открылась выставка фотографий картин из Музея Савицкого - видео

В ЮНЕСКО открылась выставка фотографий картин из Музея Савицкого - видео

Фотографии посвящены повседневной жизни, культуре и традициям и истории народов Узбекистана.

2022-09-27T14:42+0500

2022-09-27T14:42+0500

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культура

париж

выставка

юнеско

государственный музей искусств имени игоря савицкого

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка фотографий избранных экспонатов из Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого. Об этом сообщает ИА "Дунё".Здесь представлены 26 фотографий произведений разных авторов, посвященных повседневной жизни, культуре, традициям и истории народов Узбекистана. Выставка, организованная правительством республики совместно с Секретариатом ЮНЕСКО, продлится неделю.Мероприятие приурочено к годовщине принятия Хивинской декларации, которая была разработана на Международном форуме "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций", прошедшем в сентябре 2021 года в Хиве.Читайте также: Объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года - фото

париж

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выставка работ музея имени савицкого штаб-квартира юнеско париж