https://uz.sputniknews.ru/20220927/v-yunesko-otkrylas-vystavka-fotografiy-kartin-iz-muzeya-savitskogo-28575760.html
В ЮНЕСКО открылась выставка фотографий картин из Музея Савицкого - видео
В ЮНЕСКО открылась выставка фотографий картин из Музея Савицкого - видео
Фотографии посвящены повседневной жизни, культуре и традициям и истории народов Узбекистана.
2022-09-27T14:42+0500
2022-09-27T14:42+0500
2022-09-27T14:43+0500
культура
париж
выставка
юнеско
государственный музей искусств имени игоря савицкого
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка фотографий избранных экспонатов из Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого. Об этом сообщает ИА "Дунё".Здесь представлены 26 фотографий произведений разных авторов, посвященных повседневной жизни, культуре, традициям и истории народов Узбекистана. Выставка, организованная правительством республики совместно с Секретариатом ЮНЕСКО, продлится неделю.Мероприятие приурочено к годовщине принятия Хивинской декларации, которая была разработана на Международном форуме "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций", прошедшем в сентябре 2021 года в Хиве.Читайте также: Объявлены победители конкурса имени Андрея Стенина 2022 года - фото
париж
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выставка работ музея имени савицкого штаб-квартира юнеско париж
выставка работ музея имени савицкого штаб-квартира юнеско париж
В ЮНЕСКО открылась выставка фотографий картин из Музея Савицкого - видео
14:42 27.09.2022 (обновлено: 14:43 27.09.2022)
Фотографии посвящены повседневной жизни, культуре и традициям и истории народов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik.
В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка фотографий избранных экспонатов из Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого. Об этом сообщает ИА "Дунё
".
Здесь представлены 26 фотографий произведений разных авторов, посвященных повседневной жизни, культуре, традициям и истории народов Узбекистана. Выставка, организованная правительством республики совместно с Секретариатом ЮНЕСКО, продлится неделю.
"Сегодняшнее мероприятие олицетворяет богатую культуру и историческое наследие Центральной Азии, которое формировалось и развивалось на протяжении столетий, благодаря диалогу и обмену на Шелковом пути. Выставка свидетельствует о том, что регион издавна играет ключевую роль в культурном, научном и коммерческом обмене между Востоком и Западом", - поделилась впечатлениями заместитель генерального директора ЮНЕСКО по гуманитарным и социальным наукам Габриэла Рамос.
Мероприятие приурочено к годовщине принятия Хивинской декларации, которая была разработана на Международном форуме "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций", прошедшем в сентябре 2021 года в Хиве.