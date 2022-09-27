https://uz.sputniknews.ru/20220927/yadernyy-shantaj-ssha-pugayut-rossiyu-katastroficheskimi-posledstviyami-28571430.html

Ядерный шантаж: США пугают Россию катастрофическими последствиями

Ядерный шантаж: США пугают Россию катастрофическими последствиями

Начинается новый виток запугивания — Вашингтон пригрозил Москве катастрофическими последствиями в случае применения Россией ядерного оружия.

2022-09-27T12:41+0500

2022-09-27T12:41+0500

2022-09-27T12:41+0500

колумнисты

сша

россия

ядерное оружие

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Сначала советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а потом и госсекретарь Энтони Блинкен выступили с грозными предупреждениями:"Любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других"."Мы также ясно заявляли публично, что США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии".Что случилось? Эти заявления нам предлагают воспринимать как ответ на предупреждение, высказанное в обращении Владимира Путина 21 сентября, поясняет корреспондент РИА Новости. Тогда российский президент заявил, что рассматривает "высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия" как ядерный шантаж:Эти слова Путина на Западе стали трактовать как угрозу применения ядерного оружия на Украине. С самого начала нашей спецоперации Запад обвинял Россию в ядерном шантаже — хотя в обращении 24 февраля Путин намекнул на ядерное оружие именно как на средство сдерживания, то есть то, что должно удержать Запад от "соблазна" со стороны вмешаться в происходящие события. Тогда президент прямо предупредил: "Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще не сталкивались".США всегда считали Россию своим врагомТак что Россия изначально предупредила Запад о том, что будет защищать себя всеми доступными средствами — включая, естественно, и ядерные. Но ведь Запад с тех пор далеко продвинулся по пути "создания угроз" для нас, наращивая поставки оружия Украине? Да, но Путин имел в виду не поставки оружия, а угрозу прямого участия Запада в конфликте на стороне Украины. Например, попытки закрыть небо Украины для России силами НАТО или блокаду наших морских портов американским ВМФ. То есть Россия предупреждала: не переходите черту и уж тем более не пытайтесь перенести боевые действия на нашу территорию (например, с помощью поставок дальнобойного оружия).Нет ничего удивительного в том, что нашу позицию изначально переврали, заговорив о том, что русские угрожают применением ядерного оружия. Все семь месяцев мы слышим рассуждения о том, где именно и как Москва применит тактическое ядерное оружие — и к каким ужасным последствиям это приведет. Понятно, что для демонизации России все средства хороши — но тут есть одна большая проблема.Запугивая всех русской атомной бомбой, Штаты сами начинают верить в намерение России применить ее. Не только потому, что все это время они сами аккуратно, но настойчиво прощупывают наши красные линии, наращивая поставки оружия Украине и постепенно передавая ей все более серьезное и дальнобойное оружие, обещая поддерживать Украину до ее победы столько времени, сколько потребуется. То есть угрожая России войной на истощение, которую Штаты будут вести украинскими руками как можно дольше. И как повели бы себя в этой ситуации сами США — окажись они на месте России? То есть в положении страны, которая ведет боевые действия около своих границ с противником, которого поддерживают многократно превосходящие ее экономическую мощь державы?Запад все еще верит в возможность победы над РоссиейНет никаких сомнений в том, что Вашингтон — после недолгих раздумий — применил бы ядерное оружие. В целях устрашения и деморализации противника и последующей победы в войне. И вот это и есть главная причина того, что США начинают сами верить: Россия готова к ядерному удару по Украине — потому что они судят по себе.Бесполезно объяснять, что мы принципиально отличаемся от США: если бы они воевали с Мексикой, им были бы безразличны жизни мексиканцев, а для нас по обе стороны фронта — наши люди и наша земля. Применять атомное оружие в этих условиях мы, естественно, не собираемся, но нет никакого смысла объяснять это Блинкену и Салливану.Салливану, который заявляет, что "Путин по-прежнему намерен стереть с лица земли народ Украины, который, по его мнению, не имеет права на существование", то есть сознательно врет о целях России, точно так же, как и об исходящей от нас ядерной угрозе. Впрочем, во втором случае, похоже, вашингтонское руководство уже само начинает верить в собственную ложь.Так что не стоит их разубеждать: не только некрасивость, но и ложь убивает, причем как человека, так и мировых гегемонов. Не так быстро, но даже надежнее ядерной бомбы.План Америки действует: Европа рушится

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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сша россия ядерное оружие шантаж предупреждения угрозы