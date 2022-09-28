https://uz.sputniknews.ru/20220928/do-mejdunarodnogo-urovnya-mirziyoev-poruchil-uluchshit-arxitekturnoe-obrazovanie-28620455.html

До международного уровня: Мирзиёев поручил улучшить архитектурное образование

До международного уровня: Мирзиёев поручил улучшить архитектурное образование

Президенту рассказали о мерах по совершенствованию высшего образования в области архитектуры и строительства.

2022-09-28T19:49+0500

2022-09-28T19:49+0500

2022-09-28T20:11+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

шавкат мирзиёев

образование

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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по совершенствованию системы подготовки кадров в области архитектуры и строительства, сообщает пресс-служба главы государства.Еще в июле президент поручил профильным ведомствам улучшить учебные планы и программы по направлениям строительства и архитектуры. Теперь в ходе презентации главе государства рассказали о разработанных мерах по реформированию образовательных программ архитектурных институтов Ташкента и Самарканда.Цель реформ – вывести качество образования на международный уровень. Для этого образовательные программы должны получить международную аккредитацию, в институтах откроются новые факультеты, обучение и практика будут сбалансированы.Шавкат Мирзиёев в свою очередь поручил руководителям вузов и специалистам Министерства высшего и среднего профессионального образования пересмотреть количество направлений бакалавриата, адаптировать учебные программы к требованиям современного градостроительства и технологий, усилить требования к квалификации преподавателей.Поручил президент также привлекать к преподаванию квалифицированных специалистов с зарубежным опытом, отправлять местных преподавателей на стажировку в зарубежные учебные заведения.За каждой кафедрой будут закреплены производственные предприятия, при институтах появятся технопарки и инкубационные центры, где будут проходить мастер-классы и практические занятия совместно с ведущими компаниями.Читайте также: Увеличить экспорт до $1,5 млрд: президент поставил цели для электротехнической отрасли

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мирзиёев презентация образование в области архитектуры и строительства архитектурные институты ташкент самарканд