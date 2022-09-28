https://uz.sputniknews.ru/20220928/ekonomicheskiy-blitskrig-provalen-chem-zapad-ugrojaet-rossii-v-ocherednom-sanktsionnom-pakete-28603005.html

Экономический блицкриг провален: чем Запад угрожает России в очередном санкционном пакете

Экономический блицкриг провален: чем Запад угрожает России в очередном санкционном пакете

Что Европа может "положить" в новый санкционный пакет – в материале Sputnik.

2022-09-28T15:38+0500

2022-09-28T15:38+0500

2022-09-28T15:38+0500

в мире

запад

россия

санкции

экономика

европа

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В конце минувшей недели, согласно сообщениям ряда авторитетных западных СМИ, Европейская комиссия приступила к консультациям с представителями стран Евросоюза по теме очередного – уже восьмого – пакета антироссийских санкций. Ожидается, что новые рестрикции в отношении России будут предложены сегодня – в среду, 28 сентября.Спустя уже более чем семь месяцев после начала специальной военной операции на Украине и усиления санкционного давления на Россию можно констатировать, что план коллективного Запада по быстрому "уничтожению российской экономики" провалился, а санкционный потенциал иссяк.Что Европа может "положить" в новый санкционный пакет и почему он выглядит жалко – в материале Sputnik.Откуда дует ветерНа территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях вчера завершились референдумы о вхождении данных регионов в состав России. С 23 сентября в течение пяти дней жители областей голосовали по вопросу о присоединении к РФ.Согласно опубликованным сегодня результатам, подавляющее большинство населения каждой из областей (от 87,05% до 99,23% в зависимости от региона) проголосовало за вхождение в состав России.После появления новостей о референдумах западные политики ожидаемо встрепенулись.Так, в интервью CNN председатель Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что проведение референдумов повлечет за собой новые европейские санкции. Следом с ее заявлением согласился и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, добавив, что министры иностранных дел ЕС единодушны в принятии дополнительных мер – как персональных, так и секторальных.Что это будут за меры и в отношении каких секторов они будут приняты господин Боррель не уточнил, лишь пообещав "привлечь Россию к ответу" за организацию референдумов и "другие нарушения международного права".Отсутствие какой-либо конкретики и анализ введенных ранее санкционных пакетов демонстрируют отсутствие реальных рычагов давления на РФ, действительно способных разрушить российскую экономику (что так уверенно всему миру обещали лидеры стран коллективного Запада еще в феврале-марте).Сегодня днем, как сообщает Politico Playbook, послы ЕС предложат Европейской комиссии новый пакет антироссийских санкций.Так какие санкции могут быть приняты в отношении России теперь?Продолжение отрицания энергозависимостиВ новый пакет санкций, как ожидается, войдет план по ограничению стоимости российской нефти. Или, используя уже привычное словосочетание, "потолок цен". Об этом со ссылкой на четырех дипломатов стран ЕС пишет Politico.Подробнее об этой инициативе и о дальнейших перспективах в случае ее принятия (как для стран Запада, так и для самой России) мы подробно писали тут.Если кратко: страны так называемой "большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Италия, Германия, Франция и Япония) договорились установить предельную цена на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель (сегодня стоимость марки Brent составляет примерно $84). А тем странам, которые этот "потолок" соблюдать не захотят, в G7 решили запретить работать со своими операторами, что, по их замыслу, вызовет проблемы со страхованием и транспортировкой "черного золота" из РФ. То есть, как считают в "большой семерке", сделает покупку нефти в России практически невозможной.По данным Politico, сегодня США оказывают давление на Евросоюз в данном вопросе, чтобы добиться прогресса в введении "потолка" до вступления в силу европейского запрета на импорт российской нефти (подробнее о европейском запрете – тут).Авторитетное издание Bloomberg, в свою очередь, сообщает, что пять европейских стран - Польша, Ирландия, Литва, Латвия и Эстония – разработали и предложили принять пакет антироссийских мер, в числе которых присутствуют запрет на поставки сжиженного нефтяного газа (LPG), а также ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.Первым делом стоит отметить, что самоограничения Запада на покупку топлива из России в преддверии зимы и на фоне мирового энергетического кризиса, которому сопутствуют заоблачные цены на "голубое топливо", вероятнее всего куда больнее ударит по самой Европе, нежели по российскому "кошельку". Тем более, что LPG является далеко не основной статьей российского углеводородного экспорта (в отличии, например, от нефти, трубопроводного газа или угля).Куда интереснее дело обстоит с ядерной энергетикой. Если Евросоюз согласится с данным предложением "небольшой пятерки" и ограничения сотрудничества в этой области будут внесены в восьмой пакет антироссийских санкций, то последствия будут весьма и весьма тяжелыми. Для самой Европы.Дело в том, что ввести санкции в отношении ядерной отрасли далеко не так просто (поэтому они до сих пор и не введены).Техобслуживание АЭС и прочие сервисные услуги, например, проводит сторона, которая имеет непосредственное отношение к строительству данной станции. Таким образом, Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия и Финляндия (в этих странах работают советские реакторы, а в некоторых из них "Росатом" до сих пор реализует проекты строительства новых станций) получат целую кучу проблем, решить которые они будут не в силах.В свою очередь, кстати, от экспорта энергии с АЭС некоторых из перечисленных стран зависят их соседи (например, Балканы и Греция от поставок с болгарской АЭС), что ставит под удар энергетическую безопасность значительной части стран всего Евросоюза.Обслуживание станции, кстати, предусматривает также и поставку ядерного топлива в необходимом количестве, а также его загрузку в реакторы.Здесь стоит вспомнить, как долго Европа вымучивала ограничения на поставки российской нефти (и так и не вымучила что-то стоящее), поскольку на перерабатывающих заводах, заточенных на переработку именно российской марки "черного золота", достаточно проблематично перестроиться на какую-то другую нефть. Так вот, дело в том, что с ядерным топливом все еще сложнее - оно должно в наивысшей степени соответствовать предписанной форме в соответствии с лицензионными требованиями, установленными органами по надзору за безопасностью.То есть, говоря простым языком: заменить российское топливо из российского урана на какой-то аналог практически невозможно. Чешское издание Seznam zpravy ранее даже подсчитало, что при прекращении импорта российского топлива для европейских АЭС почти четверть населения ЕС останется без электричества.Помимо топлива, кстати, Россия поставляет в Европу еще и сам уран. Достаточно активно его скупает, например, Франция, которая впоследствии делает из него топливные элементы как для реакторов советского образца, так и для западного.Впрочем, Запад, кажется, понимает невозможность принятия мер, опрометчиво предложенных "небольшой пятеркой". Например, Politico пишет, что данные санкции вряд ли войдут в восьмой пакет, поскольку из-за них сама Европа потом не оберется проблем. Так что, данная инициатива вряд ли найдет поддержку у всех стран Евросоюза.Еще об одной интересной инициативе Польши, Ирландии и трех стран Балтии со ссылкой на проект документа и осведомленные источники сообщает Bloomberg. Предложение заключается в том, чтобы отключить от международной платежной системы SWIFT "Газпромбанк".Ограничения не коснулись его по сей день по той причине, что через него Европа оплачивает поставки российского газа (согласно требованию РФ). Но готовы ли в Евросоюзе полностью отказаться от поставок российского газа прямо сейчас?Если да, то такое решение однозначно в преддверии зимы приведет к росту цен на газ и еще большему дефициту "голубого топлива". Куда более вероятно, что инициативные страны балтийского региона и Ирландия будут угомонены куда более весомыми европейскими игроками – в частности, все еще зависящими от российский поставок Германией, Италией, Австрией и другими.Удар по финансовой сфереОтключить от SWIFT страны "небольшой пятерки" предлагают не только "Газпромбанк", с него предлагают именно начать. А отключить призывают "большее количество российских банков".Об этом сообщают как Bloomberg, так и Financial Times.Подробностями, в свою очередь, делится издание EUobserver. По их информации, список "отключенных" предлагается пополнить, как уже упоминалось выше, "Газпромбанком", а также "Тинькофф Банком", "Росбанком" и "Альфа-банком".Также предлагается запретить страхование и транзит долларовых банкнот в Россию (при этом поставки долларов в Россию в марте уже запретили США), а также ограничить операции с криптоактивами.Предложения эти выглядят, как попытка ударить по торговле России с "дружественными" странами и по механизму параллельного импорта. В таком случае вполне возможно появление новых проблем – прежде всего у непродуктового ритейла и маркетплейсов – однако полностью остановить платежи санкции вряд ли смогут. Потому что все банки от SWIFT отключать Запад очевидно не намерен – хотел бы, давно уже осуществил бы это.Да и на самой SWIFT свет клином не сошелся, в мире существует несколько систем обмена банковской информацией – в том числе российская и китайская.Снова о высоких технологияхКак со ссылкой на одного из европейских дипломатов сообщает Reuters, в восьмом санкционном пакете мы можем увидеть более жесткие ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции. Данные рестрикции призваны "ограничить боевые возможности России".Подробностями делится EUobserver: речь идет об эмбарго на поставки в РФ определённых высокотехнологичных товаров, таких как лазерные приборы, радарное оборудование и смартфоны.Стоит отметить, что радары и так не могут сегодня ввозиться в Россию из-за введенных ранее санкций, поскольку они являются товарами двойного назначения.Что касается смартфонов, то тут (если это и произойдет) уже достаточно долгое время налаживается механизм параллельного импорта (то есть, разрешен ввоз продукции без разрешения правообладателя), который позволит россиянам получать свежие модели смартфонов.Также, как сообщает Bloomberg, "небольшая пятерка" предлагает запретить компаниям ЕС сотрудничать с "Лабораторией Касперского", ужесточить существующие ограничения на экспорт технологий и добавить больше товаров в список запрещенных технологических продуктов, включая машины для обработки данных, устройства хранения и некоторые виды электроники. Плюс предлагают ввести запрет на предоставление России IT-услуг, услуг по программному обеспечению и услуг по кибербезопасности.Стоит отметить, что даже те ограничения, которых де-юре еще нет, де-факто уже существуют на практике. Например, под ограничения не попадают поставки определенного IT-оборудования в Россию из Европы, но в действительности этих поставок давно нет.Поэтому подавляющее большинство новых ограничений, о которых сегодня говорят на Западе – это лишь очередное пережевывание того, что уже так или иначе было введено в отношении России.Отказ от роскоши и вторичностьКроме всего прочего Евросоюз рассматривает возможность запретить покупку российских алмазов (даже если они продаются третьими странами, но были добыты на российской территории).Крупнейшим покупателем российских алмазов в Евросоюзе является Бельгия – на нее приходится чуть менее половины от всего экспорта РФ. Однако другие страны Европы если и закупают драгоценные камни в России, то на сущие копейки.Для понимания: по итогам 2021 года Россия экспортировала алмазов на $4 млрд, примерно половина из них ушли в ОАЭ ($1,2 млрд) и Индию ($0,76 млрд). На Бельгию приходится $1,7 млрд.Что мы имеем на выходе: Евросоюз хочет ввести санкции в отношении довольно незначительной статьи российского экспорта, в которой его доля не превышает и половину. Больше похоже на удар по Бельгии, жадно скупающей российские алмазы, чем по самой России.В остальном же, согласно имеющимся в западных СМИ сообщениям, все достаточно вторично: запреты вещания российских ТВ-каналов, запреты оказания услуг российским компаниям в различных сферах, запреты финансовой поддержки из РФ для различных европейских неправительственных организаций, ряд запретов в отношении россиян (касающиеся визовой политики, покупки недвижимости и другого), введение новых персональных санкций и пр.А еще, конечно же, "небольшая пятерка" предложила (снова) конфисковать замороженные в Европе российские активы. Но даже в этом, пишет Reuters, им вряд ли удастся заполучить единодушную поддержку всех стран Евросоюза. А без отсутствия согласия всех стран-участниц Союза ни одно решение в ЕС принято быть не может – все имеют право вето при обсуждении санкций.Также важной видится информация от Politico, что вместе с принятием нового санкционного пакета Евросоюз намеревается ослабить санкции против РФ в других направлениях. Так, со ссылкой на европейской чиновников издание сообщает, что рестрикции будут смягчены в отношении "других товаров", что фактически снимет запрет на поставки российских удобрений и цемента.Резюмируя, хочется сказать, что восьмой санкционный пакет не выглядит по-настоящему серьезным давлением. Скорее его можно назвать ширмой, за которой от безысходности стараются спрятать свою беспомощность западные чиновники.Раскол в Союзе?Как сообщает Reuters, новый пакет санкций (как бы активно наиболее русофобные чиновники ЕС не рассказывали о его скором принятии) может застрять на этапе согласования. По данным дипломатических источников авторитетного международного агентства, гарантий быстрого принятия новых рестрикций нет.Причина заключается в том, что некоторые страны-участницы Союза "все больше сопротивляются введению дальнейших ограничений в отношении России".Речь здесь, вероятно, в первую очередь идет о Венгрии. Так, в конце минувшей недели премьер-министр Виктор Орбан публично за отмену санкций против РФ, заявив, что они наносят больший ущерб экономике Европы, чем России.Также глава Венгрии призвал членов европейской коалиции сделать все возможное, чтобы санкции против России были сняты до конца текущего года, и заявил о планах проведения неких "национальных консультаций" (возможно, речь идет о референдуме), чтобы узнать мнение венгров о санкциях против РФ.До этого на встрече министров стран ЕС глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что санкции провалились, поскольку "военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже".И Венгрия такая явно не одна в Евросоюзе. Потенциал возможных ограничений, которые может ввести Запад, и которые действительно сильно ударят по российской экономике (не ударив в ответ также или сильнее по экономике ЕС), практически свелся к нулю.Единства в вопросе введения новых санкций также не видно.Как итог – на минувшей неделе в ЕС заговорили об изменении самого механизма принятия решений. Предполагается, что, например, антироссийские санкции можно будет вводить не только при единогласном "да" от всех членов Евросоюза, а достаточно будет поддержки большинства.Если такая реформа все же будет осуществлена, то возникает вопрос: многие ли захотят оставаться и дальше в Союзе, в котором они будут вынуждены из-за решений большинства (вопреки своим собственным желаниям) соглашаться, например, на рост инфляции и рецессию экономики в своей собственной стране?Читайте также:Жители четырех регионов поддержали вхождение в состав России — итоги референдумов

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