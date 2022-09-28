https://uz.sputniknews.ru/20220928/jiteli-chetyrex-regionov-podderjali-vxojdenie-v-sostav-rossii--itogi-referendumov-28594882.html

Жители четырех регионов поддержали вхождение в состав России — итоги референдумов

Жители четырех регионов поддержали вхождение в состав России — итоги референдумов

Данные опубликованы после обработки 100% бюллетеней.

2022-09-28T11:30+0500

2022-09-28T11:30+0500

2022-09-28T11:30+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

референдум

днр

лнр

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России, сообщает РИА Новости.В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.Данные опубликованы после обработки 100% бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний в ходе проведения референдумов не выявлено.Общая явка на референдуме в ДНР составила 97,51%, в ЛНР — 92,6%, в Запорожской области — 85,4%, в Херсонской — 76,86%.До этого граждане освобожденных территорий призвали власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей незамедлительно провести референдумы. Представители регионов отметили, что это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.По их словам, такое решение было принято в ситуации постоянных актов террора со стороны Киева и государств НАТО, которые отправляют вооружения для убийства мирных жителей.Владимир Путин на прошлой неделе сообщил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования состоялись с 23 по 27 сентября.Читайте также:Ракетный удар по отелю в Херсоне был нанесен по наводке НАТО — видео

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