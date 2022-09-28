https://uz.sputniknews.ru/20220928/elektrotexnicheskiy-xolding-erso-otkryl-predstavitelstvo-v-uzbekistane-28598714.html
Электротехнический холдинг ERSO открыл представительство в Узбекистане
Электротехнический холдинг ERSO открыл представительство в Узбекистане
ERSO создан в 2020 году для выполнения новых инновационных проектов.
2022-09-28T16:09+0500
2022-09-28T16:09+0500
2022-09-28T16:09+0500
экономика
россия
инновации
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Российский электротехнический холдинг ERSO открыл свое представительство в Ташкенте, сообщает торгпредство РФ в Узбекистане."В Ташкенте открылось представительство российского холдинга ERSO", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе мероприятия промышленным предприятиям Узбекистана были представлены возможности холдинга в выпуске трансформаторного и реакторного оборудования, вторичного электротехнического оборудования для снабжения ключевых объектов электроэнергетики и различных секторов экономики.По информации торгпредства, холдинг ERSO создан в 2020 году для реализации новых инновационных проектов в сфере электроэнергетики. В его состав вошли московский "Электрозавод" и Уфимский трансформаторный завод.Читайте также:Узбекистан и Казахстан создадут центр промышленной кооперации
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электротехнический холдинг erso открыл представительство в узбекистане новости заявления россия экономика инновации сотрудничество
электротехнический холдинг erso открыл представительство в узбекистане новости заявления россия экономика инновации сотрудничество
Электротехнический холдинг ERSO открыл представительство в Узбекистане
По данным торгпредства, холдинг ERSO создан в 2020 году для выполнения новых инновационных проектов в сфере электроэнергетики.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Российский электротехнический холдинг ERSO открыл свое представительство в Ташкенте, сообщает торгпредство РФ в Узбекистане.
"В Ташкенте открылось представительство российского холдинга ERSO", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе мероприятия промышленным предприятиям Узбекистана были представлены возможности холдинга в выпуске трансформаторного и реакторного оборудования, вторичного электротехнического оборудования для снабжения ключевых объектов электроэнергетики и различных секторов экономики.
По информации торгпредства, холдинг ERSO создан в 2020 году для реализации новых инновационных проектов в сфере электроэнергетики. В его состав вошли московский "Электрозавод" и Уфимский трансформаторный завод.