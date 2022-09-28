https://uz.sputniknews.ru/20220928/uzbekistan-i-kazaxstan-sozdadut-tsentr-promyshlennoy-kooperatsii-28592293.html
Узбекистан и Казахстан создадут центр промышленной кооперации
Узбекистан и Казахстан создадут центр промышленной кооперации
Стороны договорились упростить регистрацию лекарственных средств.
2022-09-28T12:01+0500
2022-09-28T12:01+0500
2022-09-28T12:01+0500
экономика
казахстан
узбекистан
центр
промышленность
лекарства
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Власти Узбекистана и Казахстана договорились создать международный центр промышленной кооперации, а также упростить взаимную регистрацию лекарств и организовать производство сельхозпродукции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).По данным пресс-службы, вице-премьеры Узбекистана и Казахстана Жамшид Ходжаев и Серик Жумангарин в Ташкенте обсудили актуальную повестку двустороннего сотрудничества и шаги по его расширению."Достигнута договоренность в кратчайшие сроки разработать проектно-сметную документацию по организации внешней и внутренней инфраструктуры Международного центра промышленной кооперации (МЦПК), а также соответствующее межправительственное соглашение о регулировании деятельности МЦПК", - говорится на сайте МИВТ.Стороны рассмотрели возможности реализации совместных проектов в автомобилестроении, производстве фосфорных и комплексных минеральных удобрений, электротехнической промышленности на территориях двух стран, уточняет ведомство."Стороны договорились упростить регистрацию лекарственных средств и организовать совместное производство сельхозпродукции с заключением форвардных контрактов на ее поставки", - отмечается в сообщении.Проанализированы перспективы развития транспортно-логистического сотрудничества, имея в виду диверсификацию железнодорожных и автомобильных маршрутов и увеличение количества авиарейсов между двумя странами.Также были рассмотрены вопросы организации очередного 20-го заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и четвертого совместного межрегионального форума в Ташкенте, добавили в МИВТ.Читайте также:В Мининвестиций прошел открытый диалог с текстильщиками
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узбекистан и казахстан создадут международный центр промышленной кооперации упрощение регистрации лекарств новости заявления мивт ходжаев экономика сотрудничество
узбекистан и казахстан создадут международный центр промышленной кооперации упрощение регистрации лекарств новости заявления мивт ходжаев экономика сотрудничество
Узбекистан и Казахстан создадут центр промышленной кооперации
Стороны договорились упростить регистрацию лекарственных средств и организовать совместное производство сельхозпродукции с заключением форвардных контрактов на ее поставки
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Власти Узбекистана и Казахстана договорились создать международный центр промышленной кооперации, а также упростить взаимную регистрацию лекарств и организовать производство сельхозпродукции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).
По данным пресс-службы, вице-премьеры Узбекистана и Казахстана Жамшид Ходжаев и Серик Жумангарин в Ташкенте обсудили актуальную повестку двустороннего сотрудничества и шаги по его расширению.
"Достигнута договоренность в кратчайшие сроки разработать проектно-сметную документацию по организации внешней и внутренней инфраструктуры Международного центра промышленной кооперации (МЦПК), а также соответствующее межправительственное соглашение о регулировании деятельности МЦПК", - говорится на сайте МИВТ.
Стороны рассмотрели возможности реализации совместных проектов в автомобилестроении, производстве фосфорных и комплексных минеральных удобрений, электротехнической промышленности на территориях двух стран, уточняет ведомство.
"Стороны договорились упростить регистрацию лекарственных средств и организовать совместное производство сельхозпродукции с заключением форвардных контрактов на ее поставки", - отмечается в сообщении.
Проанализированы перспективы развития транспортно-логистического сотрудничества, имея в виду диверсификацию железнодорожных и автомобильных маршрутов и увеличение количества авиарейсов между двумя странами.
Также были рассмотрены вопросы организации очередного 20-го заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и четвертого совместного межрегионального форума в Ташкенте, добавили в МИВТ.