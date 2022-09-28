https://uz.sputniknews.ru/20220928/evrosoyuz-sobiraetsya-smyagchit-chast-sanktsiy-protiv-rossii---smi-28600486.html

Евросоюз собирается смягчить часть санкций против России - СМИ

Евросоюз собирается смягчить часть санкций против России - СМИ

Брюссель хочет снять ограничения на экспорт из РФ удобрений, цемента и другой продукции.

2022-09-28T13:03+0500

2022-09-28T13:03+0500

2022-09-28T13:03+0500

россия

санкции

евросоюз

экспорт

удобрения

цемент

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Европейская комиссия в ходе рассмотрения нового пакета санкций в отношении России предложит смягчить определенные уже действующие ограничения, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.Сегодня в 14:30 (17:30 по Ташкенту) ЕК, как ожидается, проинформирует послов государств Евросоюза о новых мерах, включающих введение потолка цен на российскую нефть.Вместе с тем, Брюссель планирует снять ограничения на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.По заявлению Bloomberg, после объявления в России частичной мобилизации, государства Европейского Союза стремятся в качестве ответа в ближайшее время установить верхний предел цен на нефть. Через несколько дней то же агентство сообщило, что этот вопрос, вероятно, отложат до тех пор, пока не будет согласован более широкий пакет санкций, поскольку Кипр и Венгрия выступают против этой меры.Правительство России много раз напоминало, что не собирается ничего отправлять за границу, если это будет противоречить интересам РФ.Западные страны увеличили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты в Европе и США. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Читайте также:Жители четырех регионов поддержали вхождение в состав России — итоги референдумов

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