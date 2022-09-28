https://uz.sputniknews.ru/20220928/glav-territoriy-gde-proshli-referendumy-mogut-priglasit-v-sovfed-3-oktyabrya-28617303.html
Глав территорий, где прошли референдумы, могут пригласить в Совфед 3 октября
Глав территорий, где прошли референдумы, могут пригласить в Совфед 3 октября
Конституционный комитет Совета Федерации готов встретиться с главами освобожденных территорий, заявил глава комитета Андрей Клишас.
2022-09-28T18:44+0500
2022-09-28T18:44+0500
2022-09-28T18:55+0500
специальная военная операция россии в донбассе
референдум
совет федерации федерального собрания рф
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ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Андрея Клишаса.Ранее Клишас заявлял, что Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября. Накануне планируется заседание конституционного комитета.Референдум о вхождении в состав России прошел в Донецкой и Луганской народной республиках, а также Запорожской и Херсонской областях 24-27 сентября. Большинство жителей этих регионов высказались за присоединение к РФ.Читайте также: Жители четырех регионов поддержали вхождение в состав России — итоги референдумов
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днр лнр херсонская запорожская область совет федерации конституционный комитет андрей клишас
днр лнр херсонская запорожская область совет федерации конституционный комитет андрей клишас
Глав территорий, где прошли референдумы, могут пригласить в Совфед 3 октября
18:44 28.09.2022 (обновлено: 18:55 28.09.2022)
Конституционный комитет Совета Федерации готов встретиться с главами освобожденных территорий, заявил глава комитета Андрей Клишас.
ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Андрея Клишаса.
"Мы готовы пригласить глав территорий где прошли референдумы, на заседание комитета. Решение о приглашении на пленарное заседание Совфеда принимает Совет палаты", - сказал он.
Ранее Клишас заявлял, что Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября. Накануне планируется заседание конституционного комитета.
Референдум о вхождении в состав России прошел в Донецкой и Луганской народной республиках, а также Запорожской и Херсонской областях 24-27 сентября. Большинство жителей этих регионов высказались за присоединение к РФ.