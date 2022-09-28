https://uz.sputniknews.ru/20220928/glav-territoriy-gde-proshli-referendumy-mogut-priglasit-v-sovfed-3-oktyabrya-28617303.html

Глав территорий, где прошли референдумы, могут пригласить в Совфед 3 октября

Глав территорий, где прошли референдумы, могут пригласить в Совфед 3 октября

Конституционный комитет Совета Федерации готов встретиться с главами освобожденных территорий, заявил глава комитета Андрей Клишас.

2022-09-28T18:44+0500

2022-09-28T18:44+0500

2022-09-28T18:55+0500

специальная военная операция россии в донбассе

референдум

совет федерации федерального собрания рф

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ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Андрея Клишаса.Ранее Клишас заявлял, что Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября. Накануне планируется заседание конституционного комитета.Референдум о вхождении в состав России прошел в Донецкой и Луганской народной республиках, а также Запорожской и Херсонской областях 24-27 сентября. Большинство жителей этих регионов высказались за присоединение к РФ.Читайте также: Жители четырех регионов поддержали вхождение в состав России — итоги референдумов

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