https://uz.sputniknews.ru/20220928/glava-dnr-pushilin-zayavil-ob-otezde-v-moskvu--28604187.html
Глава ДНР Пушилин заявил об отъезде в Москву
Глава ДНР Пушилин заявил об отъезде в Москву
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России состоялись с 23 по 27 сентября
2022-09-28T14:05+0500
2022-09-28T14:05+0500
2022-09-28T14:05+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что выезжает в Москву для дальнейших юридических процедур, передает РИА Новости.Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий передал главе республики итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ.На вопрос журналистов, когда глава ДНР выезжает в Москву, Пушилин ответил: "Практически сейчас".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России состоялись с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Читайте также:Жители четырех регионов поддержали вхождение в состав России — итоги референдумов
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когда куда зачем для чего глава днр денис пушилин заявил об отъезде едет в москву россию юридические процедуры специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский новости заявления
когда куда зачем для чего глава днр денис пушилин заявил об отъезде едет в москву россию юридические процедуры специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский новости заявления
Глава ДНР Пушилин заявил об отъезде в Москву
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России состоялись с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что выезжает в Москву для дальнейших юридических процедур, передает РИА Новости.
Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий передал главе республики итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ.
На вопрос журналистов, когда глава ДНР выезжает в Москву, Пушилин ответил: "Практически сейчас".
"Будут юридические процедуры и в Госдуме, и в Совете Федерации - и потом финальное уже подписание документа Российской Федерацией. После этого уже все, официально мы часть РФ. А дальше - созидание, развитие, и, конечно же, все это пересекается с нашей победой. Она нам очень нужна - общая победа", - объяснил Пушилин.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России состоялись с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.