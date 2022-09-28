https://uz.sputniknews.ru/20220928/glava-dnr-pushilin-zayavil-ob-otezde-v-moskvu--28604187.html

Глава ДНР Пушилин заявил об отъезде в Москву

Глава ДНР Пушилин заявил об отъезде в Москву

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России состоялись с 23 по 27 сентября

2022-09-28T14:05+0500

2022-09-28T14:05+0500

2022-09-28T14:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1c/28604027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3437844bc5a04d3eeb5986086c31a34.jpg

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что выезжает в Москву для дальнейших юридических процедур, передает РИА Новости.Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий передал главе республики итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ.На вопрос журналистов, когда глава ДНР выезжает в Москву, Пушилин ответил: "Практически сейчас".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России состоялись с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Читайте также:Жители четырех регионов поддержали вхождение в состав России — итоги референдумов

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

когда куда зачем для чего глава днр денис пушилин заявил об отъезде едет в москву россию юридические процедуры специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский новости заявления