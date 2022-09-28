Иван Затевахин снимает передачу в Узбекистане - видео, фото
19:17 28.09.2022 (обновлено: 19:19 28.09.2022)
© Foto : Александр ЖудроСъемки передачи "Диалоги о животных" в Ташкентском зоопарке
© Foto : Александр Жудро
Очередной выпуск передачи "Диалоги о животных" расскажет о Ташкентском зоопарке.
ТАШКЕНТ. 28 сен – Sputnik. Команда кинематографистов из России во главе с Иваном Затевахиным снимает фильм в Узбекистане.
В настоящее время съемочная команда работает в Ташкентском зоопарке.
© Foto : Александр ЖудроСъемки передачи "Диалоги о животных" в Ташкентском зоопарке
Съемки передачи "Диалоги о животных" в Ташкентском зоопарке
© Foto : Александр Жудро
Как сообщили в пресс-службе зоопарка, одним из героев станет орангутанг Цезарь. В среду российские кинематографисты снимали будни обитателя зоопарка: как его кормят, делают массаж, прогулки и игры Цезаря.
© Foto : Александр ЖудроСъемки передачи "Диалоги о животных" в Ташкентском зоопарке
Съемки передачи "Диалоги о животных" в Ташкентском зоопарке
© Foto : Александр Жудро
"Съёмки пройдут не только с участием нашего орангутанга Цезаря. Они охватят весь зоопарк и станут материалом для телепередачи "Диалоги о животных". На данный момент работа кипит в отделе "Террариум" который особенно впечатлил кинематографистов. Там снимают процесс взвешивания крокодильчиков, купание кобры и очистку ее глаз от старой кожи при затрудненной линьке", - рассказали в пресс-службе.
© Foto : Александр ЖудроСъемки передачи "Диалоги о животных" в Ташкентском зоопарке
Съемки передачи "Диалоги о животных" в Ташкентском зоопарке
© Foto : Александр Жудро
Съемки идут каждый день. Дата выхода передачи пока неизвестна.