https://uz.sputniknews.ru/20220928/ivan-zatevaxin-snimaet-peredachu-v-uzbekistane---video-foto-28619470.html

Иван Затевахин снимает передачу в Узбекистане - видео, фото

Иван Затевахин снимает передачу в Узбекистане - видео, фото

Очередной выпуск передачи "Диалоги о животных" расскажет о Ташкентском зоопарке.

2022-09-28T19:17+0500

2022-09-28T19:17+0500

2022-09-28T19:19+0500

общество

ташкентский зоопарк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1c/28617609_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ea28a09211b591550a917b2e6edafc44.jpg

ТАШКЕНТ. 28 сен – Sputnik. Команда кинематографистов из России во главе с Иваном Затевахиным снимает фильм в Узбекистане. В настоящее время съемочная команда работает в Ташкентском зоопарке.Как сообщили в пресс-службе зоопарка, одним из героев станет орангутанг Цезарь. В среду российские кинематографисты снимали будни обитателя зоопарка: как его кормят, делают массаж, прогулки и игры Цезаря.Съемки идут каждый день. Дата выхода передачи пока неизвестна.Читайте также: Изъятые в аэропорту крокодилы останутся в Ташкентском зоопарке — видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкентский зоопарк иван затевахин "диалоги о животных"