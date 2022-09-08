https://uz.sputniknews.ru/20220908/izyatye-v-aeroportu-krokodily-ostanutsya-v-tashkentskom-zooparke--video--27874087.html
Изъятые в аэропорту крокодилы останутся в Ташкентском зоопарке — видео
Изъятые в аэропорту крокодилы останутся в Ташкентском зоопарке — видео
Детеныши рептилии находятся под присмотром специалистов.
2022-09-08T08:00+0500
2022-09-08T08:00+0500
2022-09-08T08:00+0500
общество
ташкентский зоопарк
крокодил
видеоролик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1f/27665726_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_256bc53fc7b4c5cbbee70696446b1793.jpg
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Изъятые в конце августа в столичном аэропорту 57 детеныша нильского крокодила останутся в Ташкентском зоопарке, передает пресс-служба зоопарка.По данным пресс-службы, детеныши рептилии поступили в зоопарк в неудовлетворительном состоянии, некоторые из них были очень слабы. В данный момент они находятся под защитой специалистов и обеспечены всем необходимым.Всех детенышей взвесили и измерили для дальнейшего мониторинга их состояния.Напомним: в конце августа таможенники аэропорта Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта 57 детенышей крокодила. Животных пытались перевезти в пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей.Четырех медвежат пытались незаконно вывезти из России в Узбекистан — видеоВ Ташкентском зоопарке появился белый бенгальский тигр — видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1f/27665726_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_79a8dcc31c54deec43ee342ba3c2ed08.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео изъятые в аэропорту детеныши крокодила останутся в ташкентском зоопарке где детеныши как себя чувствуют в аэропорту ташкента пресекли попытку незаконного ввоза детенышей зоопарк ташкента новости новость
видео изъятые в аэропорту детеныши крокодила останутся в ташкентском зоопарке где детеныши как себя чувствуют в аэропорту ташкента пресекли попытку незаконного ввоза детенышей зоопарк ташкента новости новость
Изъятые в аэропорту крокодилы останутся в Ташкентском зоопарке — видео
Детеныши опасной рептилии находятся под защитой и присмотром специалистов.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Изъятые в конце августа в столичном аэропорту 57 детеныша нильского крокодила останутся в Ташкентском зоопарке, передает пресс-служба
зоопарка.
По данным пресс-службы, детеныши рептилии поступили в зоопарк в неудовлетворительном состоянии, некоторые из них были очень слабы. В данный момент они находятся под защитой специалистов и обеспечены всем необходимым.
Всех детенышей взвесили и измерили для дальнейшего мониторинга их состояния.
Напомним: в конце августа таможенники аэропорта Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта 57 детенышей крокодила. Животных пытались перевезти в пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей.