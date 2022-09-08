https://uz.sputniknews.ru/20220908/izyatye-v-aeroportu-krokodily-ostanutsya-v-tashkentskom-zooparke--video--27874087.html

Изъятые в аэропорту крокодилы останутся в Ташкентском зоопарке — видео

Изъятые в аэропорту крокодилы останутся в Ташкентском зоопарке — видео

Детеныши рептилии находятся под присмотром специалистов.

2022-09-08T08:00+0500

2022-09-08T08:00+0500

2022-09-08T08:00+0500

общество

ташкентский зоопарк

крокодил

видеоролик

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Изъятые в конце августа в столичном аэропорту 57 детеныша нильского крокодила останутся в Ташкентском зоопарке, передает пресс-служба зоопарка.По данным пресс-службы, детеныши рептилии поступили в зоопарк в неудовлетворительном состоянии, некоторые из них были очень слабы. В данный момент они находятся под защитой специалистов и обеспечены всем необходимым.Всех детенышей взвесили и измерили для дальнейшего мониторинга их состояния.Напомним: в конце августа таможенники аэропорта Ташкента пресекли незаконный ввоз из Египта 57 детенышей крокодила. Животных пытались перевезти в пластиковых контейнерах среди фруктов и овощей.Четырех медвежат пытались незаконно вывезти из России в Узбекистан — видеоВ Ташкентском зоопарке появился белый бенгальский тигр — видео

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