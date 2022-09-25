https://uz.sputniknews.ru/20220925/raketnyy-udar-po-otelyu-v-xersone-byl-nanesen-po-navodke-nato--video-28522621.html

Ракетный удар по отелю в Херсоне был нанесен по наводке НАТО — видео

Ракетный удар по отелю в Херсоне был нанесен по наводке НАТО — видео

По отелю выпустили две ракеты, одну из них удалось сбить.

2022-09-25T17:10+0500

2022-09-25T17:10+0500

2022-09-25T17:10+0500

специальная военная операция россии в донбассе

ракета

удар

нато

видеоролик

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона по наводке спецслужб НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.По последним данным, в ходе обстрела погибли двое человек. Администрация региона назвала удар террористическим актом.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этой неделе ДНР, ЛНР, а также освобожденные во время спецоперации Херсонская и часть Запорожской области анонсировали проведение 23-27 сентября референдумов о возвращении в состав России. После этого украинские войска усилили обстрелы мирных городов и гражданской инфраструктуры.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.Читайте также:ВСУ уничтожили пассажирский автобус в Донецке — видеоВ Запорожье предупредили ВСУ о последствиях отказа отвести войска после референдума

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