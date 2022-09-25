https://uz.sputniknews.ru/20220925/raketnyy-udar-po-otelyu-v-xersone-byl-nanesen-po-navodke-nato--video-28522621.html
Ракетный удар по отелю в Херсоне был нанесен по наводке НАТО — видео
Ракетный удар по отелю в Херсоне был нанесен по наводке НАТО — видео
По отелю выпустили две ракеты, одну из них удалось сбить.
2022-09-25T17:10+0500
2022-09-25T17:10+0500
2022-09-25T17:10+0500
специальная военная операция россии в донбассе
ракета
удар
нато
видеоролик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18899979_195:0:2062:1050_1920x0_80_0_0_4af42341f3757ee33787ad230e20e2c7.jpg
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона по наводке спецслужб НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.По последним данным, в ходе обстрела погибли двое человек. Администрация региона назвала удар террористическим актом.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этой неделе ДНР, ЛНР, а также освобожденные во время спецоперации Херсонская и часть Запорожской области анонсировали проведение 23-27 сентября референдумов о возвращении в состав России. После этого украинские войска усилили обстрелы мирных городов и гражданской инфраструктуры.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.Читайте также:ВСУ уничтожили пассажирский автобус в Донецке — видеоВ Запорожье предупредили ВСУ о последствиях отказа отвести войска после референдума
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18899979_428:0:1828:1050_1920x0_80_0_0_6b7c6df5be3e6ae8d34f1c4818a97039.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео ракету по отелю в херсоне ударила по наводке нато украинский кризис херсон ракеты удар украина всу погибшие раненые журавко новости новость запад спецоперация
видео ракету по отелю в херсоне ударила по наводке нато украинский кризис херсон ракеты удар украина всу погибшие раненые журавко новости новость запад спецоперация
Ракетный удар по отелю в Херсоне был нанесен по наводке НАТО — видео
По отелю выпустили две ракеты, одну из них удалось сбить. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона по наводке спецслужб НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
По последним данным, в ходе обстрела погибли двое человек. Администрация региона назвала удар террористическим актом.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этой неделе ДНР, ЛНР, а также освобожденные во время спецоперации Херсонская и часть Запорожской области анонсировали проведение 23-27 сентября референдумов о возвращении в состав России. После этого украинские войска усилили обстрелы мирных городов и гражданской инфраструктуры.
Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.