https://uz.sputniknews.ru/20220928/master-klassy-dlya-prepodavateley-rusistov-startovali-na-vostoke-uzbekistana-28613195.html

Мастер-классы для преподавателей-русистов стартовали на востоке Узбекистана

Мастер-классы для преподавателей-русистов стартовали на востоке Узбекистана

Преподаватели узнали, как создать правильные условия для школьников.

2022-09-28T17:11+0500

2022-09-28T17:11+0500

2022-09-28T17:11+0500

общество

узбекистан

россия

русский язык

преподаватель

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Мастер-классы для преподавателей русского языка как иностранного начались в городах Ферганской долины, сообщает в среду пресс-служба представительства Россотрудничества в республике."В Фергане и Намангане стартовал проект для учителей русского языка как иностранного Nota terra", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ее участниками стали более 100 преподавателей русского языка в национальных классах средних школ.Преподаватели узнали, как создать правильные условия для полноценного восприятия школьниками информации и продуктивно организовать работу учащихся, используя все четыре вида речевой деятельности: разговор, чтение, слушание и письмо, уточнили в пресс-службе.Русский дом в Ташкенте в ноябре 2021 года открыл годовую программу подготовки учителей русского языка как иностранного Nota terra. К обучению приступили более 70 преподавателей из Ташкента и Ташкентской области.В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет. С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены около 200 учителей и методистов.Читайте также:Чувашский университет открыл центр изучения русского языка в Андижане

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мастер классы для преподавателей русистов стартовали на востоке узбекистана преподаватели узнали, как создать правильные условия для полноценного восприятия школьниками информации новости заявления россия русский язык повышение квалификации фергана наманган