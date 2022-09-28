https://uz.sputniknews.ru/20220928/vuz-iz-rf-otkryl-tsentr-izucheniya-russkogo-yazyka-v-andijane-28598646.html

Чувашский университет открыл центр изучения русского языка в Андижане

Чувашский университет открыл центр изучения русского языка в Андижане

Центр поможет интегрироваться жителям Узбекистана в новую языковую среду.

2022-09-28T14:36+0500

2022-09-28T14:36+0500

2022-09-28T14:38+0500

общество

вуз

андижан

центр

русский язык

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева открыл центр изучения русского языка в Андижане, сообщает пресс-служба российского вуза."Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева при поддержке министерства просвещения РФ открыл на базе Андижанского государственного педагогического института Центр изучения русского языка и культуры имени академика РАО Г. Н. Волкова", - говорится в релизе.Центр должен помочь не только изучить русский язык, но и интегрироваться жителям Узбекистана в новую для них языковую среду, отметили в университете. В частности, для слушателей разработаны программы онлайн-курсов, лучшие методики и практики российского образования. На первом этапе обучить русскому языку планируется порядка 200 узбекистанцев, добавили в вузе.В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет. С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены около 200 учителей и методистов.Читайте также:Узбекистанцы получат 800 квотных мест в вузах России

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