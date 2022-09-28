https://uz.sputniknews.ru/20220928/mosty-drujby-assambleya-narodov-rossii-posetit-uzbekistan---podrobnosti-28601682.html
Мосты дружбы: Ассамблея народов России посетит Узбекистан - подробности
Мосты дружбы: Ассамблея народов России посетит Узбекистан - подробности
Мероприятие пройдет в рамках Международного мультикультурного проекта.
2022-09-28T13:34+0500
2022-09-28T13:34+0500
2022-09-28T13:34+0500
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. С 28 сентября по 2 октября состоится поездка российской делегации в Узбекистан. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Зорин.Мероприятие пройдет в рамках Международного мультикультурного проекта "Евразийские мосты дружбы объединяют народы", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии.Представители Ассамблеи народов России познакомятся с деятельностью национальных культурных центров Узбекистана, примут участие в международной конференции "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества", а также в круглом столе "Взаимодействие домов дружбы, национальных культурных центров и институтов гражданского общества по укреплению мира и межнационального согласия, развитию общественной дипломатии в современных условиях", и других мероприятиях.Российская делегация вместе с узбекскими коллегами обсудят актуальные задачи деятельности по гармонизации межэтнических отношений внутри своих стран, на межгосударственном уровне, а также возможности общественной дипломатии, в том числе вопросы, касающиеся жизни соотечественников обеих стран. По его словам, заинтересованная работа партнеров в эти дни также явится хорошей предпосылкой для налаживания координации и взаимодействия домов дружбы, механизмов и технологии сотрудничества для совместной реализации перспективных международных проектов, в том числе проекта "Евразийские мосты дружбы объединяют народы".Читайте также:Назначен замхокима Ташкентской области
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мосты дружбы ассамблея народов россии посетит узбекистан подробности евразийские мосты дружбы объединяют народы владимир зорин новости заявления политика сотрудничество
мосты дружбы ассамблея народов россии посетит узбекистан подробности евразийские мосты дружбы объединяют народы владимир зорин новости заявления политика сотрудничество
Мосты дружбы: Ассамблея народов России посетит Узбекистан - подробности
Российская делегация вместе с узбекскими коллегами обсудят актуальные задачи деятельности по гармонизации межэтнических отношений внутри своих стран.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
С 28 сентября по 2 октября состоится поездка российской делегации в Узбекистан. Об этом сообщил
член Общественной палаты РФ Владимир Зорин.
Мероприятие пройдет в рамках Международного мультикультурного проекта "Евразийские мосты дружбы объединяют народы", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии.
Представители Ассамблеи народов России познакомятся с деятельностью национальных культурных центров Узбекистана, примут участие в международной конференции "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества", а также в круглом столе "Взаимодействие домов дружбы, национальных культурных центров и институтов гражданского общества по укреплению мира и межнационального согласия, развитию общественной дипломатии в современных условиях", и других мероприятиях.
Российская делегация вместе с узбекскими коллегами обсудят актуальные задачи деятельности по гармонизации межэтнических отношений внутри своих стран, на межгосударственном уровне, а также возможности общественной дипломатии, в том числе вопросы, касающиеся жизни соотечественников обеих стран.
"Несомненно, деловые встречи в Ташкенте и Самарканде станут важным шагом к повышению мотивации участников обеих сторон к углублению культурно-гуманитарного сотрудничества, расширении деловых связей и личных контактов, улучшению возможностей работы с соотечественниками", - отметил Зорин.
По его словам, заинтересованная работа партнеров в эти дни также явится хорошей предпосылкой для налаживания координации и взаимодействия домов дружбы, механизмов и технологии сотрудничества для совместной реализации перспективных международных проектов, в том числе проекта "Евразийские мосты дружбы объединяют народы".