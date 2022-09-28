https://uz.sputniknews.ru/20220928/mosty-drujby-assambleya-narodov-rossii-posetit-uzbekistan---podrobnosti-28601682.html

Мосты дружбы: Ассамблея народов России посетит Узбекистан - подробности

Мосты дружбы: Ассамблея народов России посетит Узбекистан - подробности

Мероприятие пройдет в рамках Международного мультикультурного проекта.

2022-09-28T13:34+0500

2022-09-28T13:34+0500

2022-09-28T13:34+0500

политика

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. С 28 сентября по 2 октября состоится поездка российской делегации в Узбекистан. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Зорин.Мероприятие пройдет в рамках Международного мультикультурного проекта "Евразийские мосты дружбы объединяют народы", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии.Представители Ассамблеи народов России познакомятся с деятельностью национальных культурных центров Узбекистана, примут участие в международной конференции "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества", а также в круглом столе "Взаимодействие домов дружбы, национальных культурных центров и институтов гражданского общества по укреплению мира и межнационального согласия, развитию общественной дипломатии в современных условиях", и других мероприятиях.Российская делегация вместе с узбекскими коллегами обсудят актуальные задачи деятельности по гармонизации межэтнических отношений внутри своих стран, на межгосударственном уровне, а также возможности общественной дипломатии, в том числе вопросы, касающиеся жизни соотечественников обеих стран. По его словам, заинтересованная работа партнеров в эти дни также явится хорошей предпосылкой для налаживания координации и взаимодействия домов дружбы, механизмов и технологии сотрудничества для совместной реализации перспективных международных проектов, в том числе проекта "Евразийские мосты дружбы объединяют народы".Читайте также:Назначен замхокима Ташкентской области

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