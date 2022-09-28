https://uz.sputniknews.ru/20220928/naznachen-zamxokima-tashkentskoy-oblasti-28593753.html

Назначен замхокима Ташкентской области

Назначен замхокима Ташкентской области

Про очередные кадровые перестановки в Узбекистане читайте в нашем материале.

2022-09-28T10:59+0500

2022-09-28T10:59+0500

2022-09-28T10:59+0500

кадровые перестановки

политика

ташкентская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1f/21173715_70:0:1800:973_1920x0_80_0_0_5b4ac6911b18c9b68fad3c91e9947edd.jpg

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Султанбеков Отабек Сабирович назначен заместителем хокима Ташкентской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы. Об этом заявили в пресс-службе областной администрации.Ранее Отабек Султанбеков занимал аналогичную должность в хокимияте Куйичирчикского района.На этом посту он сменил Миргазиеву Зухру Тураевну, которая занимала данную должность с февраля 2021 года.Читайте также:В Ташкентской области назначили нового хокима

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

назначен замхокима заместитель хокима ташобласти кто ташкентской области султанбеков отабек сабирович биография новости заявления кадровые перестановки