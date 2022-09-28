https://uz.sputniknews.ru/20220928/naznachen-zamxokima-tashkentskoy-oblasti-28593753.html
Назначен замхокима Ташкентской области
Назначен замхокима Ташкентской области
Про очередные кадровые перестановки в Узбекистане читайте в нашем материале.
2022-09-28T10:59+0500
2022-09-28T10:59+0500
2022-09-28T10:59+0500
кадровые перестановки
политика
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Султанбеков Отабек Сабирович назначен заместителем хокима Ташкентской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы. Об этом заявили в пресс-службе областной администрации.Ранее Отабек Султанбеков занимал аналогичную должность в хокимияте Куйичирчикского района.На этом посту он сменил Миргазиеву Зухру Тураевну, которая занимала данную должность с февраля 2021 года.Читайте также:В Ташкентской области назначили нового хокима
ташкентская область
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назначен замхокима заместитель хокима ташобласти кто ташкентской области султанбеков отабек сабирович биография новости заявления кадровые перестановки
назначен замхокима заместитель хокима ташобласти кто ташкентской области султанбеков отабек сабирович биография новости заявления кадровые перестановки
Назначен замхокима Ташкентской области
Про очередные кадровые перестановки в Узбекистане читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Султанбеков Отабек Сабирович назначен заместителем хокима Ташкентской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы. Об этом заявили в пресс-службе
областной администрации.
Ранее Отабек Султанбеков занимал аналогичную должность в хокимияте Куйичирчикского района.
На этом посту он сменил Миргазиеву Зухру Тураевну, которая занимала данную должность с февраля 2021 года.