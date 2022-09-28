https://uz.sputniknews.ru/20220928/polza-dlya-vsex-chem-uzbeksko-kazaxskiy-tsentr-kooperatsii-vygoden-rossii---video-28621602.html
Польза для всех: чем узбекско-казахский центр кооперации выгоден России - видео
Польза для всех: чем узбекско-казахский центр кооперации выгоден России - видео
Развитие экономических связей России и Узбекистана может укрепиться за счет партнёрских проектов с Казахстаном и другими странами Центральной Азии.
2022-09-28T21:40+0500
2022-09-28T21:40+0500
2022-09-28T21:40+0500
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казахстан
узбекистан
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Узбекистан и Казахстан планируют создать международный партнёрский центр для запуска совместных проектов в области автомобилестроения, производства электротехники и минеральных удобрений.Зачем странам новый международный центр промкооперации? Как это поможет импортозащению России?Ответы корреспондент Sputnik искала вместе с советником министра экономического развития Саратовской области Юрием Аршиновым.Эксперт объяснил, что создание новой структуры позволит укрепить экономики государств, в частности увеличит скорость товарных и трудовых потоков. Заявленные проекты также могут поучаствовать в импортозащении России.Он также объяснил, что новый центр позволит России расширить логистические возможности в поставках комплектующих.Более подробно о том, какую пользу получит Россия и весь регион ЦА от нового центра, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik
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видео казахстан узбекистан центр промышленной кооперации проекты автомобилестроение импортозамещение
видео казахстан узбекистан центр промышленной кооперации проекты автомобилестроение импортозамещение
Польза для всех: чем узбекско-казахский центр кооперации выгоден России - видео
Развитие экономических связей России и Узбекистана может укрепиться за счет партнёрских проектов с Казахстаном и другими странами Центральной Азии.
Узбекистан и Казахстан планируют создать международный партнёрский центр для запуска совместных проектов в области автомобилестроения, производства электротехники и минеральных удобрений.
Зачем странам новый международный центр промкооперации? Как это поможет импортозащению России?
Ответы корреспондент Sputnik искала вместе с советником министра экономического развития Саратовской области Юрием Аршиновым.
Эксперт объяснил, что создание новой структуры позволит укрепить экономики государств, в частности увеличит скорость товарных и трудовых потоков. Заявленные проекты также могут поучаствовать в импортозащении России.
"Это структура, которая будет координировать усилия стран, сложившиеся в результате текущей конъюктуры и в сфере промышленной политики. При этом развитие коснётся тех отраслей, которые тесно связаны с Россией и ориентированы на российский рынок. Например, Москва, Ташкент и Астана могут скоординировать свои усилия в области автопрома", - говорит Аршинов.
Он также объяснил, что новый центр позволит России расширить логистические возможности в поставках комплектующих.
"Центральная Азия становится осевым хребтом поддержки российской экономики", - резюмирует эксперт.
Более подробно о том, какую пользу получит Россия и весь регион ЦА от нового центра, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik