https://uz.sputniknews.ru/20220928/polza-dlya-vsex-chem-uzbeksko-kazaxskiy-tsentr-kooperatsii-vygoden-rossii---video-28621602.html

Польза для всех: чем узбекско-казахский центр кооперации выгоден России - видео

Польза для всех: чем узбекско-казахский центр кооперации выгоден России - видео

Развитие экономических связей России и Узбекистана может укрепиться за счет партнёрских проектов с Казахстаном и другими странами Центральной Азии.

2022-09-28T21:40+0500

2022-09-28T21:40+0500

2022-09-28T21:40+0500

видео

казахстан

узбекистан

россия

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Узбекистан и Казахстан планируют создать международный партнёрский центр для запуска совместных проектов в области автомобилестроения, производства электротехники и минеральных удобрений.Зачем странам новый международный центр промкооперации? Как это поможет импортозащению России?Ответы корреспондент Sputnik искала вместе с советником министра экономического развития Саратовской области Юрием Аршиновым.Эксперт объяснил, что создание новой структуры позволит укрепить экономики государств, в частности увеличит скорость товарных и трудовых потоков. Заявленные проекты также могут поучаствовать в импортозащении России.Он также объяснил, что новый центр позволит России расширить логистические возможности в поставках комплектующих.Более подробно о том, какую пользу получит Россия и весь регион ЦА от нового центра, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik

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