https://uz.sputniknews.ru/20220928/rossiyskiy-muzey-zapovednik-tsaritsyno-planiruet-zapustit-ekskursii-na-uzbekskom-yazyke-28609307.html

Российский музей-заповедник "Царицыно" планирует запустить экскурсии на узбекском языке

Российский музей-заповедник "Царицыно" планирует запустить экскурсии на узбекском языке

Вместе с узбекским языком также можно будет послушать экскурсии еще на двух языках.

2022-09-28T15:07+0500

2022-09-28T15:07+0500

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россия

музей

узбекский язык

царицыно

экскурсия

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Российский музей-заповедник "Царицыно" сообщил о планах запустить экскурсии на узбекском, армянском и кыргызском языках с февраля 2023 года. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в музее.Экскурсии могут начать проводить в рамках выставки "В поисках народного", которая состоит из 800 работ народных мастеров советских республик. Экспозиция рассказывает об искусстве 1960-1980 годов на территории Центральной Азии, России, Кавказа, Беларуси, Молдовы, Украины и стран Балтии. Читайте также:В России опубликуют стихи Сергея Есенина на узбекском языке

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