https://uz.sputniknews.ru/20220928/rossiyskiy-muzey-zapovednik-tsaritsyno-planiruet-zapustit-ekskursii-na-uzbekskom-yazyke-28609307.html
Российский музей-заповедник "Царицыно" планирует запустить экскурсии на узбекском языке
Российский музей-заповедник "Царицыно" планирует запустить экскурсии на узбекском языке
Вместе с узбекским языком также можно будет послушать экскурсии еще на двух языках.
2022-09-28T15:07+0500
2022-09-28T15:07+0500
2022-09-28T15:25+0500
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музей
узбекский язык
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экскурсия
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Российский музей-заповедник "Царицыно" сообщил о планах запустить экскурсии на узбекском, армянском и кыргызском языках с февраля 2023 года. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в музее.Экскурсии могут начать проводить в рамках выставки "В поисках народного", которая состоит из 800 работ народных мастеров советских республик. Экспозиция рассказывает об искусстве 1960-1980 годов на территории Центральной Азии, России, Кавказа, Беларуси, Молдовы, Украины и стран Балтии. Читайте также:В России опубликуют стихи Сергея Есенина на узбекском языке
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российский музей заповедник царицыно планирует запустить экскурсии на узбекском языке на каких языках есть куда сходить пойти в москве новости афиша выставки в поисках народного
российский музей заповедник царицыно планирует запустить экскурсии на узбекском языке на каких языках есть куда сходить пойти в москве новости афиша выставки в поисках народного
Российский музей-заповедник "Царицыно" планирует запустить экскурсии на узбекском языке
15:07 28.09.2022 (обновлено: 15:25 28.09.2022)
Вместе с узбекским языком также можно будет послушать экскурсии еще на двух языках.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Российский музей-заповедник "Царицыно" сообщил о планах запустить экскурсии на узбекском, армянском и кыргызском языках с февраля 2023 года. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в музее.
Экскурсии могут начать проводить в рамках выставки "В поисках народного", которая состоит из 800 работ народных мастеров советских республик.
Экспозиция рассказывает об искусстве 1960-1980 годов на территории Центральной Азии, России, Кавказа, Беларуси, Молдовы, Украины и стран Балтии.
"Цель данных экскурсий – инклюзия в широком смысле этого слова, - сообщили в пресс-службе музея. – "Царицыно" стремится к расширению аудитории".