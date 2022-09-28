https://uz.sputniknews.ru/20220928/subsidii-kredity-i-reformy-chto-izmenitsya-dlya-uzbekistantsev-s-1-oktyabrya-28616954.html

Субсидии, кредиты и реформы: что изменится для узбекистанцев с 1 октября

Субсидии, кредиты и реформы: что изменится для узбекистанцев с 1 октября

Вступит в силу новый порядок координации экономических реформ, вырастут субсидии женщинам-надомницам – об этом в традиционном обзоре изменений в законодательстве, которые произойдут с 1 октября.

2022-09-28T18:13+0500

2022-09-28T18:13+0500

2022-09-28T18:24+0500

общество

законодательство

кредит

реформы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/342/72/3427233_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9464c5a5114b2445b5c2e994edfe9be4.jpg

Оценка эффективности реформ – по новым правиламАгентство стратегических реформ при Президенте будет проводить координацию и оценку эффективности преобразований в отраслях. При этом агентство поддерживает и контролирует проекты, реализуемые международными финансовыми институтами, зарубежными специалистами.Ежегодно к 1 октября агентство будет готовить план работ по реформируемым сферам и отраслям на следующий год.Вступают в силу новые процедуры изъятия земельных участковМеняется процедура изъятия для общественных нужд земельного участка, принадлежащего физическим и юридическим лицам, и выплаты компенсации за расположенные на нем объекты недвижимости.Вступающий в силу закон описывает перечень обстоятельств, при которых изымаются земельные участки и выплачивается компенсация.Закон также предусматривает выплату компенсации лицам, владеющим объектом недвижимости добросовестно, открыто и непрерывно в течение 15 лет, при отсутствии права на землю в случае подтверждения уплаты налогов на этот объект.Увеличится размер субсидии надомницамС 1 октября размер субсидии, выделяемой надомникам, вырастет с 10 до 15-кратного размера БРВ (с 3 млн до 4,5 млн сумов).Кроме того, арендная плата будет взиматься в размере 50% с субъектов предпринимательства, принявших на работу не менее 5 безработных женщин в качестве надомниц.В некоторых отраслях будет действовать космический мониторингВ обязательном порядке в 7 социально-экономических сферах поэтапно будет внедрена система государственного космического мониторинга с помощью спутниковых аппаратов:Лесное хозяйство;Сельское хозяйство;Геология и горнодобывающая промышленность;Водное хозяйство;Транспорт и дорожное хозяйство;Экология и охрана окружающей среды;Защита от чрезвычайных ситуаций.Кредиты для обучения на IT-курсахОбразовательные кредиты выделяются по основной ставке Центрального банка (15%) в размере до 65 БРВ сроком на 4 года с одногодичным льготным периодом.При этом детям из семей, включенных в "Единый реестр социальной защиты", при получении образовательного кредита на обучение в сфере информационных технологий залог и поручительство не требуются.Субсидии образовательным ННО в сельской местностиНегосударственные образовательные организации, в которых обучают иностранным языкам, смогут получить субсидии выдается на оснащение помещений мебелью и оборудованием, а также покупкуучебников и оплату труда педагогов.Субсидии учебным центрам будут выделяться через ЕПИГУ.Появится реестр сайтов, нарушающих авторские праваИнформационная система "Реестр правонарушений в сфере авторских и смежных прав" содержит информацию о веб-сайтах, нарушивших авторские и смежные права.Читайте также: С 1 октября надомницам увеличат субсидии в полтора раза

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

изменения в законодательстве узбекистан с 1 октября образовательный кредит субсидии контроль оценка реформ реестр сайтов нарушающих авторское право