https://uz.sputniknews.ru/20220928/uzbekistantsy-poluchat-800-kvotnyx-mest-v-vuzax-rossii-28589933.html
Узбекистанцы получат 800 квотных мест в вузах России
Узбекистанцы получат 800 квотных мест в вузах России
Будущие абитуриенты смогли познакомиться с программами российских университетов на образовательной ярмарке в Ташкенте.
2022-09-28T07:55+0500
2022-09-28T07:55+0500
2022-09-28T07:55+0500
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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Количество квотных мест для абитуриентов из Узбекистана в следующем учебном году увеличится до 800. Об этом стало известно в ходе образовательной выставки в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Цель мероприятия – это рассказать абитуриентам о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. По информации Россотрудничества, в этом году участие в образовательной ярмарке примут 55 вузов.Посетители выставки смогли ознакомиться с ведущими университетами России, получить самую актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое.В роли организаторов выступили "Россотрудничество", Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана, Министерство народного образования республики, а также посольство России.По словам заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, выставка демонстрирует направление совместной деятельности России и Узбекистана в сфере образования, которое является основой для развития государства и межгосударственных отношений.Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также: В Самарканде пройдет образовательный форум "Россия — Узбекистан"
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узбекистан россия образовательна ярмарка квотные места для граждан вузы россии филиалы
узбекистан россия образовательна ярмарка квотные места для граждан вузы россии филиалы
Узбекистанцы получат 800 квотных мест в вузах России
Будущие абитуриенты смогли познакомиться с программами российских университетов на образовательной ярмарке в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Количество квотных мест для абитуриентов из Узбекистана в следующем учебном году увеличится до 800. Об этом стало известно в ходе образовательной выставки в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
"Это уже вторая по счету выставка российского образования у нас в стране. Я очень рад, что здесь собралось столько молодых и перспективных людей. Мы будем расширять доступ к изучению русского языка. Российское образование развивается очень стремительно, а сотрудничество двух стран России и Узбекистана в этой области будет только укрепляться",- сказал в ходе мероприятия посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
Цель мероприятия – это рассказать абитуриентам о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. По информации Россотрудничества, в этом году участие в образовательной ярмарке примут 55 вузов.
Посетители выставки смогли ознакомиться с ведущими университетами России, получить самую актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое.
В роли организаторов выступили "Россотрудничество", Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана, Министерство народного образования республики, а также посольство России.
По словам заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, выставка демонстрирует направление совместной деятельности России и Узбекистана в сфере образования, которое является основой для развития государства и межгосударственных отношений.
"Организовывая эту выставку, мы исходили из того, что наши отношения в образовательной сфере и научного сотрудничества, а также взаимодействие молодежи должны развиваться еще более интенсивно, чем в данный момент", — заявил Павел Шевцов.
Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.