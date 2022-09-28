https://uz.sputniknews.ru/20220928/uzbekistantsy-poluchat-800-kvotnyx-mest-v-vuzax-rossii-28589933.html

Узбекистанцы получат 800 квотных мест в вузах России

Узбекистанцы получат 800 квотных мест в вузах России

Будущие абитуриенты смогли познакомиться с программами российских университетов на образовательной ярмарке в Ташкенте.

2022-09-28T07:55+0500

2022-09-28T07:55+0500

2022-09-28T07:55+0500

общество

образование

россия

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24699019_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_19f10ff8c759f390e4aa269251888bc7.jpg

ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Количество квотных мест для абитуриентов из Узбекистана в следующем учебном году увеличится до 800. Об этом стало известно в ходе образовательной выставки в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Цель мероприятия – это рассказать абитуриентам о возможностях обучения по международным программам в российских вузах. По информации Россотрудничества, в этом году участие в образовательной ярмарке примут 55 вузов.Посетители выставки смогли ознакомиться с ведущими университетами России, получить самую актуальную информацию о поступлении, проконсультироваться с экспертами о правилах приема и обучения, узнать о специальных возможностях и многое другое.В роли организаторов выступили "Россотрудничество", Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана, Министерство народного образования республики, а также посольство России.По словам заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, выставка демонстрирует направление совместной деятельности России и Узбекистана в сфере образования, которое является основой для развития государства и межгосударственных отношений.Напомним: Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также: В Самарканде пройдет образовательный форум "Россия — Узбекистан"

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия образовательна ярмарка квотные места для граждан вузы россии филиалы