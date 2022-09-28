https://uz.sputniknews.ru/20220928/v-mininvestitsiy-proshel-otkrytyy-dialog-s-tekstilschikami-28590284.html

В Мининвестиций прошел открытый диалог с текстильщиками

В Мининвестиций прошел открытый диалог с текстильщиками

Участники встречи обсудили текущее состояние и проблемы в текстильной промышленности.

2022-09-28T09:01+0500

2022-09-28T09:01+0500

2022-09-28T09:01+0500

экономика

текстиль

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провел открытый диалог с производителями и экспортерами текстильной и швейной продукции.Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций республики.В совещании приняли участие представители более ста предприятий. Участники встречи обсудили текущее состояние текстильной промышленности в стране.Так, за 2017-2022 годы в отрасли реализовали 340 проектов на общую сумму $2,9 млрд долларов, объемы производства выросли в 5 раз до 64 трлн сумов. Узбекский текстиль сейчас экспортируют в 66 стран, а в текстильной промышленности трудятся 378 тысяч человек.Обсудили чиновники и производители текстиля также проблемы, мешающие дальнейшему развитию отрасли. В частности, сложности, связанные с поставками сырья, увеличения объемов экспорта, внедрения международных стандартов в производстве. По итогам обсуждения участники выработали конструктивные предложения по решению этих вопросов.Читайте также: Экспорт текстиля в Узбекистане: главное — в цифрах

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министерство инвестиций внешней торговли жамшид ходжаев открытый диалог производители экспортеры текстильной промышленности