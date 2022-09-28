https://uz.sputniknews.ru/20220928/v-uzbekistane-gotovyatsya-k-otopitelnomu-sezonu-28598802.html

В Узбекистане готовятся к отопительному сезону

В Узбекистане готовятся к отопительному сезону

Принято Постановление Кабинета Министров о подготовке к отопительному сезону.

2022-09-28T12:32+0500

2022-09-28T12:32+0500

2022-09-28T12:32+0500

общество

отопление

ремонт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана принял Постановление № 522, в котором определены задачи по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона в стране по всем направлениям.Об этом заявил на брифинге в АИМК заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Курбон Турсунов.В настоящее время запланированы капитальный и текущий ремонт 2967 единиц многоквартирного жилого фонда, а также:Вместе с ремонтом 149 км газопроводов и 299 газораспределительных пунктов будет обеспечена поставка 314 400 тонн сжиженного газа и сформированы запасы из 1 млн 700 тонн угля, говорится в сообщении.Читайте также:Узбекистанцы получат 800 квотных мест в вузах России

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в узбекистане готовятся к отопительному сезону ремонт новости заявления кабинет министров