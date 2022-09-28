https://uz.sputniknews.ru/20220928/v-uzbekistane-gotovyatsya-k-otopitelnomu-sezonu-28598802.html
В Узбекистане готовятся к отопительному сезону
В Узбекистане готовятся к отопительному сезону
Принято Постановление Кабинета Министров о подготовке к отопительному сезону.
2022-09-28T12:32+0500
2022-09-28T12:32+0500
2022-09-28T12:32+0500
общество
отопление
ремонт
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/624/03/6240380_0:570:1615:1478_1920x0_80_0_0_2e7194857f8fa70c05c948902e73efd6.jpg
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана принял Постановление № 522, в котором определены задачи по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона в стране по всем направлениям.Об этом заявил на брифинге в АИМК заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Курбон Турсунов.В настоящее время запланированы капитальный и текущий ремонт 2967 единиц многоквартирного жилого фонда, а также:Вместе с ремонтом 149 км газопроводов и 299 газораспределительных пунктов будет обеспечена поставка 314 400 тонн сжиженного газа и сформированы запасы из 1 млн 700 тонн угля, говорится в сообщении.Читайте также:Узбекистанцы получат 800 квотных мест в вузах России
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/624/03/6240380_0:418:1615:1629_1920x0_80_0_0_ddda28319adbeac76d9e29aa91910165.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в узбекистане готовятся к отопительному сезону ремонт новости заявления кабинет министров
в узбекистане готовятся к отопительному сезону ремонт новости заявления кабинет министров
В Узбекистане готовятся к отопительному сезону
Принято Постановление Кабинета Министров о подготовке к отопительному сезону.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана принял Постановление № 522, в котором определены задачи по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона в стране по всем направлениям.
Об этом заявил на брифинге
в АИМК заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Курбон Турсунов.
В настоящее время запланированы капитальный и текущий ремонт 2967 единиц многоквартирного жилого фонда, а также:
1815 км сетей питьевого водоснабжения;
1689 насосных оборудований;
24 центральных и локальных котельных;
809 котлов различных марок;
88 080 км линий электропередачи;
29 135 трансформаторных подстанций.
Вместе с ремонтом 149 км газопроводов и 299 газораспределительных пунктов будет обеспечена поставка 314 400 тонн сжиженного газа и сформированы запасы из 1 млн 700 тонн угля, говорится в сообщении.