https://uz.sputniknews.ru/20220928/vzryvy-na-severnyx-potokax-gazovaya-voyna-pereshla-v-goryachuyu-stadiyu-28621315.html

Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию

Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию

Пока взоры российского общества были прикованы к цифрам голосования на референдумах на освобожденных территориях, а на линии соприкосновения СВО боевые... 28.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-28T21:12+0500

2022-09-28T21:12+0500

2022-09-28T21:12+0500

колумнисты

газ

северный поток

взрыв

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Информационное пространство взорвали сообщения о том, что на магистральных нитках газопроводов "Северный поток" внезапно и критически рухнуло рабочее давление, пишет корреспондент РИА Новости.Новость вначале воспринималась как неудачная шутка, но довольно быстро подтвердились самые мрачные ожидания. Первым стену молчания пробил оператор газопровода Nord Stream AG, который официально признал факт падения давления в магистрали "Северного потока — 2", а чуть позднее и его коллеги с номером один. Стало известно о повреждении сразу трех транспортных ниток — двух на СП-1 и одной на СП-2. Географически инциденты произошли северо-восточнее (в первом случае) и юго-восточнее (во втором случае) датского острова Борнхольм.Пока оператор собирал и анализировал данные, а Кремль готовил осторожное заявление, в прессу была вброшена версия о случайном характере повреждения магистральной трубы. В качестве возможного варианта рассматривался, например, пробой в результате зацепления якорем одного из судов, находившихся в этом районе. Версия не выдержала даже малейшей проверки, так как точки инцидентов географически разнесены более чем на 20 километров, да и сама труба, согласно строжайшим проектным требованиям, должна с запасом выдерживать падение или зацепление в результате волочения якоря любого из существующих типов судов.Следующим слово взял пресс-секретарь президента России: назвав происходящее беспрецедентным случаем, он не исключил, что имела место спланированная диверсия. Инцидент поистине небывалый, но западные издания не просто забыли автоматически обвинить во всем подлых русских, но массово поддержали версию Кремля. Одной из первых с весьма недвусмысленным утверждением вышла немецкая Tagesspiegel, которая еще вечером понедельника отметила, что трубы, скорее всего, взорваны и к этому причастна либо Украина, либо силы, оказывающие ей всемерную помощь. Эта публикация запустила целую лавину аналогичный текстов, одним из которых, к примеру, была статья в немецком Berlingske. Издание со ссылкой на Датское энергетическое агентство сообщило, что на месте аварии почти гарантированно не просто трещина или нарушение герметичности трассы, а крупная пробоина.Дальше события полетели со скоростью пылающего метеорита.Буквально через пару часов после описанных выше публикаций правительство Германии выступило с заявлением о том, что начато специальное расследование аварии с привлечением федеральных спецслужб. Особо было подчеркнуто, что Берлин рассматривает случившееся исключительно как целенаправленную диверсию. Еще через пару часов датчане опубликовали видео с места события, на котором хорошо видно, как поверхность моря бурлит от поднимающегося газа, который при контакте с водой образовал хорошо заметное пятно.У Европы все плохо и еще хуже: кому нужна диверсия на "Северных потоках"На этом фактическая часть завершена — и дальше мы переходим к умозрительным выкладкам. Оговоримся, что все изложенное ниже — лишь анализ фактов, который не может претендовать ни на однозначность, ни на законченность.Когда двумя наиболее заинтересованными сторонами, то есть Россией и Германией, признан не только факт аварии — ее также практически безальтернативно трактуют как диверсию, рассмотрим место происшествия.Оба "Северных потока" идут от балтийского берега России и упираются в побережье Германии, при этом маршруты газопроводов не идентичны и не параллельны в основной своей части. Средняя глубина залегания трубы — она именно лежит на дне, а не закопана в грунт — в районе 100 метров. А теперь открываем карту промеров глубин в районе острова Борнхольм и узнаем, что "Северный поток — 1" поврежден в районе, где глубина варьируется в пределах 45-50 метров, а юго-восточнее "поток" номер два разрушен на глубинах 50-60 метров. Вроде бы мелочь, но это только на первый взгляд.Помимо устных заявлений Москвы и Берлина, уже поступили данные из сейсмоцентра Швеции, который однозначно утверждает, что на месте утечек перед этим были зафиксированы колебания магнитудой не менее 2,3 балла. Профильные специалисты уже пересчитали это в соответствующие величины и пришли к выводу, что газопроводы были (вероятно) взорваны зарядами мощностью не менее 100 килограммов в тротиловом эквиваленте.И вот тут мы вступаем на самый хрупкий лед, густо присыпанный теорией заговора.Полтора года назад, а именно в апреле 2021 года, на Балтике проходили военно-морские учения стран НАТО, основную скрипку в которых играли боевые корабли ВМФ Польши. По непонятным причинам район учений располагался в непосредственной близости от участка, где в тот момент укладывало трубу "Северного потока — 2" судно "Фортуна". Польские корабли и самолеты, казалось, не имели никакой другой цели и концентрированно кружились вокруг сугубо мирной "Фортуны". Одновременно с этим Варшава устроила форменную истерику в широкой западной прессе, пугая весь мир тем, что на трубопроводе будет установлено некое российское шпионское оборудование. Как водится, обвинения не были подкреплены ни единым фактом, но послевкусие, что называется, осталось.По еще одной невероятной случайности буквально сразу по завершении учений началась активная фаза строительства газопровода Baltic Pipe, который должен был связать газоносную Норвегию с вечно энергонищей Польшей. Примечательно, что строительство стартовало не просто в начале мая — но после длительного и крайне скандального согласования прокладки норвежско-польской трубы с пересечением магистрали "потоков".ЕС грозят хлебные бунты. Кто наживается на кризисе в ЕвропеУже тогда российские военные специалисты обращали внимание на потенциальную опасность для нашего газопровода, рассматривая именно угрозы диверсионного характера. Одним из наиболее вероятных рассматривался способ выведения "Северного потока" из строя путем применения боевых пловцов либо ударом необитаемых подводных аппаратов (НПА). Первая версия (ввиду значительных глубин залегания) оценивалась как маловероятная, а вот вторая считалась практически гарантированной, особенно учитывая тот факт, что НПА на вооружении региональных стран западного военного блока — изрядное количество. Данный тип оружия управляется по оптоволоконному кабелю, имеет камеру наведения, гидролокатор и грузоподъемность, позволяющую доставлять к месту удара сто и более килограммов взрывчатки.К чрезвычайным странностям можно также отнести нахождение в последнее время в этом районе группы боевых кораблей ВМФ США под командным вымпелом десантного корабля USS Kearsarge. Согласно открытым данным с авиатрекеров, ударные вертолеты уже месяц барражируют максимально близко к Борнхольму. Сюда же в копилку можно добавить и июльскую публикацию в профильном журнале Sea Power, в частности там упоминаются успешные испытания подводных ударных аппаратов, которые — что не является секретом — применялись и в ходе последних учений BALTOPS 22. Они проходили в непосредственной близости от приснопамятного датского острова и завершились вчера. Сразу после взрывов на российских газопроводах.Продолжим нанизывать на спицу памяти новые жемчужины совпадений и отметим, что российские МГП вышли строя в понедельник, а уже во вторник Польша торжественно отчиталась в запуске в работу газопровода Baltic Pipe.Ядерный шантаж: США пугают Россию катастрофическими последствиямиДольше всех по поводу произошедшего молчали Соединенные Штаты, и лишь вчера к вечеру в медиапространстве появился госсекретарь, который ограничился сухим заявлением, что саботаж на "Северных потоках" не отвечает интересам ни одной из сторон. Поскольку господин Блинкен не уточнил, о каких именно сторонах идет речь, мы и здесь позволим себе поверхностный анализ.Бенефициаров от работы СП-1 и СП-2, если смотреть с точки зрения государственности, ровно два — это Россия и Германия. Для первой это стабильный рынок сбыта с оплатой в крепкой валюте, которая дороже доллара, для второй — надежный энергетический базис, позволяющий проводить такие эксперименты, как отказ от атомной энергетики без боязни заморозить население и промышленность. "Северный поток — 2" с момента укладки первой трубы сопровождала беспрецедентная истерика либерального западного истеблишмента и СМИ — вряд ли вообще в истории был более ненавистный для западной демократии проект. Трубу, невзирая на все сложности, все-таки дотянули до Грайфсвальда и даже заполнили техническим газом, после чего случились известные события и Берлин, проявлявший крайнее неудовольствие, под коллективным давлением был вынужден поставить на проекте крест."Северный поток — 1" работал с максимальной нагрузкой ровно до момента вывода газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции "Портовая" на планово-предупредительный ремонт. Первая же турбина от немецкого Siemens была фактически похищена Канадой, куда ее доставили на завод для проведения ТО. Германия практически с боем вырвала свою собственность обратно, но здесь подошел срок остальных агрегатов — и стало понятно, что рассчитывать на полные мощности СП-1 немцам не стоит.Специально подчеркнем еще раз, оба проекта были уничтожены не Россией, которую хором обвиняли в использовании некоего энергетического оружия, а Западом под предводительством США. Последние приложили максимум усилий, чтобы не допустить запуска трубопроводов, получения Россией денег и Германией природного газа.В итоге Россия физически отрезана от Европы, поскольку ремонт трубопровода займет неизвестное количество времени, которое уже оценивается в месяцы. Германия на всех парах влетает в отопительный сезон, вооруженная лишь маневровыми запасами в собственных ПХГ, докупая необходимый газ в Польше, хотя многие десятилетия было ровно наоборот. Польша же запускает новый газопровод, увеличивает свой вес на рынке Европы и попутно свергает с безоговорочного пьедестала Евросоюза своего заклятого исторического противника, Германию, которая теперь попадает в вассальное положение от поставок СПГ из-за океана.На фоне произошедшего цены на природный газ в Европе взмывают свечой в небо, за одну сессию подорожав более чем на 400 долларов и преодолев отметку 2100 долларов за 1000 кубометров.А под занавес этой напряженной истории на сцене появляется украинский "Нафтогаз", который обвиняет "Газпром" в том, что он не прокачивает газ через украинскую ГТС, и требует либо возобновить поставки, либо выплатить громадную неустойку.Как много случайных совпадений, если посмотреть на происходящее тренированным глазом, согласитесь.Читайте также: Запад все еще верит в возможность победы над Россией

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газ, северный поток, взрыв