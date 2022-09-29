https://uz.sputniknews.ru/20220929/bolshe-30-chelovek-pogibli-posle-obstrela-vsu-kolonny-s-bejentsami-iz-xarkovskoy-oblasti-28643459.html

ВСУ обстреляли колонну беженцев под Харьковом, погибли более 30 человек

ВСУ обстреляли колонну беженцев под Харьковом, погибли более 30 человек

Экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ.

2022-09-29T14:13+0500

2022-09-29T14:13+0500

2022-09-29T14:24+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

харьков

беженцы

обстрел

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Десятки беженцев погибли в Харьковской области при обстреле колонны украинскими войсками, заявил РИА Новости глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник."По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети", — сказал он.Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ."Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось", — указал глава представительства ЛНР в эфире телеканала "Россия 24".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также:Песков ответил, будет ли продолжаться спецоперация после присоединения новых регионов

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