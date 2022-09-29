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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220929/bolshe-30-chelovek-pogibli-posle-obstrela-vsu-kolonny-s-bejentsami-iz-xarkovskoy-oblasti-28643459.html
ВСУ обстреляли колонну беженцев под Харьковом, погибли более 30 человек
ВСУ обстреляли колонну беженцев под Харьковом, погибли более 30 человек
Экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ.
2022-09-29T14:13+0500
2022-09-29T14:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
харьков
беженцы
обстрел
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Десятки беженцев погибли в Харьковской области при обстреле колонны украинскими войсками, заявил РИА Новости глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник."По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети", — сказал он.Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ."Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось", — указал глава представительства ЛНР в эфире телеканала "Россия 24".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также:Песков ответил, будет ли продолжаться спецоперация после присоединения новых регионов
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всу обстреляли колонну беженцев под харьковом погибли более 30 человек специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
всу обстреляли колонну беженцев под харьковом погибли более 30 человек специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский

ВСУ обстреляли колонну беженцев под Харьковом, погибли более 30 человек

14:13 29.09.2022 (обновлено: 14:24 29.09.2022)
© AP Photo / Leo CorreaРакета, застрявшая в земле. Архивное фото
Ракета, застрявшая в земле. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Leo Correa
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Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Десятки беженцев погибли в Харьковской области при обстреле колонны украинскими войсками, заявил РИА Новости глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
"По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети", — сказал он.
Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ.
"Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось", — указал глава представительства ЛНР в эфире телеканала "Россия 24".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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