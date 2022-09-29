https://uz.sputniknews.ru/20220929/chp-na-severnom-potoke-evropa-gotovitsya-k-xudshemu-28637238.html
ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему
ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему
Утечки произошли на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2".
2022-09-29T13:39+0500
2022-09-29T13:39+0500
2022-09-29T13:39+0500
колумнисты
европа
северный поток - 2
северный поток
чп
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В причинах беспрецедентного ЧП с "Северными потоками" только предстоит разобраться. Сложно пока оценить и совокупный экономический ущерб. Неясно, за чей счет будут ремонтировать трубы и сколько времени это займет. Европе уже предрекают остановку производств и экстремально высокие цены на газ. А в ЕС опасаются, что лишатся газопроводов навсегда. О последствиях аварии — в материале РИА Новости.Миллиардные убыткиУтечки произошли сразу на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Это стало неожиданностью и для России, и для ЕС. Обе стороны говорят о преднамеренных действиях и диверсии.Пропускная способность всех ниток — 110 миллиардов кубометров. А стоимость голубого топлива в Европе превышает сейчас 2000 долларов за тысячу кубометров. И хотя оба газопровода на момент аварии не использовались, в них скопились сотни миллионов кубометров технологического газа.Так, по экспертным оценкам Фонда национальной энергетической безопасности, в каждой нитке могло находиться около 100 миллионов кубов. Если считать по нынешним ценам, это ущерб в 500-600 миллионов долларов. Плюс возможные штрафные санкции от регуляторов за вред окружающей среде.По другим данным, в каждой из трех ниток было от 150 до 360 миллионов кубов, то есть суммарно — 450-1080 миллионов."Это зависит и от давления в трубах, которое могло быть меньше требуемого при прокачке. Неизвестно, вытек ли весь газ или часть удалось технически остановить. Соответственно, рыночная стоимость утечки может составить 0,9-2,1 миллиарда долларов", — предполагает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Кому платитьАналитики пока не берутся оценить и возможные расходы на восстановление инфраструктуры. Главный вопрос здесь — кто будет за это платить. Согласно договорам, ремонтом обязаны заниматься операторы "Северных потоков" — дочерние компании "Газпрома". А те, скорее всего, должны нанять организации, способные сделать такую работу."Но за чей счет ремонтировать? По логике средства должны предоставить виновные в утечках. Правда, неясно, как призвать их к ответу. Возможно, за это возьмется Стокгольмский арбитраж или другая международная судебная инстанция", — рассуждает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Если случившееся признают страховым случаем — заплатит страховщик, но потребуется судебное разбирательство, указывает независимый аналитик в энергетической сфере Дмитрий Адамидов. Однако, по его словам, вопрос даже не в деньгах. С учетом нынешних проблем с европейской промышленностью и логистикой, а также взаимных санкций, разместить заказ на восстановление трубопровода и агрегатов не так просто. И компетенции по ремонту морской трубы есть не у многих.В Европе уже готовятся к худшему. Как сообщает Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники в правительстве, власти боятся, что три трубы "Северного потока" и "Северного потока — 2" навсегда останутся непригодными для использования. По информации издания, если магистрали не отремонтируют в ближайшее время, из-за разгерметизации внутрь попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию.Экстремальные ценыНадеяться на скорый ремонт не стоит. Обследование места аварии, вероятно, займет несколько недель, а восстановление затянется на месяцы.Сейчас поставки газа в Европу идут исключительно через территорию Украины (около 42 миллионов кубометров в сутки) и через трубопровод "Турецкий поток". "Северный поток" еще можно было использовать, чтобы сгладить геополитическую борьбу и получать голубое топливо в обмен на снятие санкций, отмечает Николай Неплюев, частный консультант по инвестициям, член Ассоциации независимых директоров.Теперь же Европа лишилась возможности урегулировать вопрос и восстановить в нормальном режиме поставки газа из России. Стоимость топлива только вырастет, а значит, вся газоемкая промышленность будет платить экстремальную цену или закрывать производства.Остановка предприятийВ зоне риска — сотни европейских заводов энергоемких отраслей. Как и ранее, под ударом окажутся металлургия и производство удобрений — 70 процентов мощностей по выпуску азотных удобрений уже простаивает.С сентября в Словакии сворачивает производство Slovalco — один из ключевых поставщиков алюминия на континенте. О том же сообщил нидерландский цинковый завод Budel. Встал румынский гигант Chimcomplex, выпускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления клея, герметика, лака. На паузе — польский ANWIL, норвежская Yara сократила мощности до 35 процентов. В Германии распускает филиалы SKW Stickstoffwerke Piesteritz."Если экспорт природного газа из России прекратится, встанут все предприятия по выпуску фосфорных и калийных удобрений. Одновременно эта участь постигнет металлургические, автомобильные, пищевые и прочие промышленные заводы, многие электростанции, использующие голубое топливо. Может даже сократиться движение пассажирских и грузовых поездов", — предполагает Леонид Хазанов.Таким образом, энергетический кризис в Европе зимой войдет в новую острую фазу. Россия, в свою очередь, лишается потенциальных доходов от поставок газа на неопределенный срок. В МИД уже заявили: Москва готова расследовать аварии на "Северных потоках" вместе с Брюсселем. В пятницу, 30 сентября, в связи с диверсиями против газопроводов состоится срочное заседание Совета Безопасности ООН.Читайте также:В Госдуме РФ обозначили сроки восстановления "Северных потоков"
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чп на северном потоке европа готовится к худшему северный поток 2 два один 1 причины утечек кто виноват диверсия зачем для чего почему когда где произошли утечки россия мнения эксперты аналитика политика новости заявления оценки прогнозы что происходит что будет дальше
чп на северном потоке европа готовится к худшему северный поток 2 два один 1 причины утечек кто виноват диверсия зачем для чего почему когда где произошли утечки россия мнения эксперты аналитика политика новости заявления оценки прогнозы что происходит что будет дальше
ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему
Утечки произошли сразу на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Это стало неожиданностью и для России, и для ЕС. Обе стороны говорят о преднамеренных действиях и диверсии.
В причинах беспрецедентного ЧП с "Северными потоками" только предстоит разобраться. Сложно пока оценить и совокупный экономический ущерб. Неясно, за чей счет будут ремонтировать трубы и сколько времени это займет. Европе уже предрекают остановку производств и экстремально высокие цены на газ. А в ЕС опасаются, что лишатся газопроводов навсегда. О последствиях аварии — в материале РИА Новости
.
Миллиардные убытки
Утечки произошли сразу на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Это стало неожиданностью и для России, и для ЕС. Обе стороны говорят о преднамеренных действиях и диверсии.
Пропускная способность всех ниток — 110 миллиардов кубометров. А стоимость голубого топлива в Европе превышает сейчас 2000 долларов за тысячу кубометров. И хотя оба газопровода на момент аварии не использовались, в них скопились сотни миллионов кубометров технологического газа.
Так, по экспертным оценкам Фонда национальной энергетической безопасности, в каждой нитке могло находиться около 100 миллионов кубов. Если считать по нынешним ценам, это ущерб в 500-600 миллионов долларов. Плюс возможные штрафные санкции от регуляторов за вред окружающей среде.
По другим данным, в каждой из трех ниток было от 150 до 360 миллионов кубов, то есть суммарно — 450-1080 миллионов.
"Это зависит и от давления в трубах, которое могло быть меньше требуемого при прокачке. Неизвестно, вытек ли весь газ или часть удалось технически остановить. Соответственно, рыночная стоимость утечки может составить 0,9-2,1 миллиарда долларов", — предполагает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Кому платить
Аналитики пока не берутся оценить и возможные расходы на восстановление инфраструктуры. Главный вопрос здесь — кто будет за это платить. Согласно договорам, ремонтом обязаны заниматься операторы "Северных потоков" — дочерние компании "Газпрома". А те, скорее всего, должны нанять организации, способные сделать такую работу.
"Но за чей счет ремонтировать? По логике средства должны предоставить виновные в утечках. Правда, неясно, как призвать их к ответу. Возможно, за это возьмется Стокгольмский арбитраж или другая международная судебная инстанция", — рассуждает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Если случившееся признают страховым случаем — заплатит страховщик, но потребуется судебное разбирательство, указывает независимый аналитик в энергетической сфере Дмитрий Адамидов. Однако, по его словам, вопрос даже не в деньгах. С учетом нынешних проблем с европейской промышленностью и логистикой, а также взаимных санкций, разместить заказ на восстановление трубопровода и агрегатов не так просто. И компетенции по ремонту морской трубы есть не у многих.
В Европе уже готовятся к худшему. Как сообщает Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники в правительстве, власти боятся, что три трубы "Северного потока" и "Северного потока — 2" навсегда останутся непригодными для использования. По информации издания, если магистрали не отремонтируют в ближайшее время, из-за разгерметизации внутрь попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию.
Экстремальные цены
Надеяться на скорый ремонт не стоит. Обследование места аварии, вероятно, займет несколько недель, а восстановление затянется на месяцы.
Сейчас поставки газа в Европу идут исключительно через территорию Украины (около 42 миллионов кубометров в сутки) и через трубопровод "Турецкий поток". "Северный поток" еще можно было использовать, чтобы сгладить геополитическую борьбу и получать голубое топливо в обмен на снятие санкций, отмечает Николай Неплюев, частный консультант по инвестициям, член Ассоциации независимых директоров.
Теперь же Европа лишилась возможности урегулировать вопрос и восстановить в нормальном режиме поставки газа из России. Стоимость топлива только вырастет, а значит, вся газоемкая промышленность будет платить экстремальную цену или закрывать производства.
Остановка предприятий
В зоне риска — сотни европейских заводов энергоемких отраслей. Как и ранее, под ударом окажутся металлургия и производство удобрений — 70 процентов мощностей по выпуску азотных удобрений уже простаивает.
С сентября в Словакии сворачивает производство Slovalco — один из ключевых поставщиков алюминия на континенте. О том же сообщил нидерландский цинковый завод Budel. Встал румынский гигант Chimcomplex, выпускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления клея, герметика, лака. На паузе — польский ANWIL, норвежская Yara сократила мощности до 35 процентов. В Германии распускает филиалы SKW Stickstoffwerke Piesteritz.
"Если экспорт природного газа из России прекратится, встанут все предприятия по выпуску фосфорных и калийных удобрений. Одновременно эта участь постигнет металлургические, автомобильные, пищевые и прочие промышленные заводы, многие электростанции, использующие голубое топливо. Может даже сократиться движение пассажирских и грузовых поездов", — предполагает Леонид Хазанов.
Таким образом, энергетический кризис в Европе зимой войдет в новую острую фазу. Россия, в свою очередь, лишается потенциальных доходов от поставок газа на неопределенный срок. В МИД уже заявили: Москва готова расследовать аварии на "Северных потоках" вместе с Брюсселем. В пятницу, 30 сентября, в связи с диверсиями против газопроводов состоится срочное заседание Совета Безопасности ООН.