https://uz.sputniknews.ru/20220929/chp-na-severnom-potoke-evropa-gotovitsya-k-xudshemu-28637238.html

ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему

ЧП на "Северном потоке": Европа готовится к худшему

Утечки произошли на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2".

2022-09-29T13:39+0500

2022-09-29T13:39+0500

2022-09-29T13:39+0500

колумнисты

европа

северный поток - 2

северный поток

чп

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В причинах беспрецедентного ЧП с "Северными потоками" только предстоит разобраться. Сложно пока оценить и совокупный экономический ущерб. Неясно, за чей счет будут ремонтировать трубы и сколько времени это займет. Европе уже предрекают остановку производств и экстремально высокие цены на газ. А в ЕС опасаются, что лишатся газопроводов навсегда. О последствиях аварии — в материале РИА Новости.Миллиардные убыткиУтечки произошли сразу на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Это стало неожиданностью и для России, и для ЕС. Обе стороны говорят о преднамеренных действиях и диверсии.Пропускная способность всех ниток — 110 миллиардов кубометров. А стоимость голубого топлива в Европе превышает сейчас 2000 долларов за тысячу кубометров. И хотя оба газопровода на момент аварии не использовались, в них скопились сотни миллионов кубометров технологического газа.Так, по экспертным оценкам Фонда национальной энергетической безопасности, в каждой нитке могло находиться около 100 миллионов кубов. Если считать по нынешним ценам, это ущерб в 500-600 миллионов долларов. Плюс возможные штрафные санкции от регуляторов за вред окружающей среде.По другим данным, в каждой из трех ниток было от 150 до 360 миллионов кубов, то есть суммарно — 450-1080 миллионов."Это зависит и от давления в трубах, которое могло быть меньше требуемого при прокачке. Неизвестно, вытек ли весь газ или часть удалось технически остановить. Соответственно, рыночная стоимость утечки может составить 0,9-2,1 миллиарда долларов", — предполагает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Кому платитьАналитики пока не берутся оценить и возможные расходы на восстановление инфраструктуры. Главный вопрос здесь — кто будет за это платить. Согласно договорам, ремонтом обязаны заниматься операторы "Северных потоков" — дочерние компании "Газпрома". А те, скорее всего, должны нанять организации, способные сделать такую работу."Но за чей счет ремонтировать? По логике средства должны предоставить виновные в утечках. Правда, неясно, как призвать их к ответу. Возможно, за это возьмется Стокгольмский арбитраж или другая международная судебная инстанция", — рассуждает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Если случившееся признают страховым случаем — заплатит страховщик, но потребуется судебное разбирательство, указывает независимый аналитик в энергетической сфере Дмитрий Адамидов. Однако, по его словам, вопрос даже не в деньгах. С учетом нынешних проблем с европейской промышленностью и логистикой, а также взаимных санкций, разместить заказ на восстановление трубопровода и агрегатов не так просто. И компетенции по ремонту морской трубы есть не у многих.В Европе уже готовятся к худшему. Как сообщает Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники в правительстве, власти боятся, что три трубы "Северного потока" и "Северного потока — 2" навсегда останутся непригодными для использования. По информации издания, если магистрали не отремонтируют в ближайшее время, из-за разгерметизации внутрь попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию.Экстремальные ценыНадеяться на скорый ремонт не стоит. Обследование места аварии, вероятно, займет несколько недель, а восстановление затянется на месяцы.Сейчас поставки газа в Европу идут исключительно через территорию Украины (около 42 миллионов кубометров в сутки) и через трубопровод "Турецкий поток". "Северный поток" еще можно было использовать, чтобы сгладить геополитическую борьбу и получать голубое топливо в обмен на снятие санкций, отмечает Николай Неплюев, частный консультант по инвестициям, член Ассоциации независимых директоров.Теперь же Европа лишилась возможности урегулировать вопрос и восстановить в нормальном режиме поставки газа из России. Стоимость топлива только вырастет, а значит, вся газоемкая промышленность будет платить экстремальную цену или закрывать производства.Остановка предприятийВ зоне риска — сотни европейских заводов энергоемких отраслей. Как и ранее, под ударом окажутся металлургия и производство удобрений — 70 процентов мощностей по выпуску азотных удобрений уже простаивает.С сентября в Словакии сворачивает производство Slovalco — один из ключевых поставщиков алюминия на континенте. О том же сообщил нидерландский цинковый завод Budel. Встал румынский гигант Chimcomplex, выпускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления клея, герметика, лака. На паузе — польский ANWIL, норвежская Yara сократила мощности до 35 процентов. В Германии распускает филиалы SKW Stickstoffwerke Piesteritz."Если экспорт природного газа из России прекратится, встанут все предприятия по выпуску фосфорных и калийных удобрений. Одновременно эта участь постигнет металлургические, автомобильные, пищевые и прочие промышленные заводы, многие электростанции, использующие голубое топливо. Может даже сократиться движение пассажирских и грузовых поездов", — предполагает Леонид Хазанов.Таким образом, энергетический кризис в Европе зимой войдет в новую острую фазу. Россия, в свою очередь, лишается потенциальных доходов от поставок газа на неопределенный срок. В МИД уже заявили: Москва готова расследовать аварии на "Северных потоках" вместе с Брюсселем. В пятницу, 30 сентября, в связи с диверсиями против газопроводов состоится срочное заседание Совета Безопасности ООН.Читайте также:В Госдуме РФ обозначили сроки восстановления "Северных потоков"

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