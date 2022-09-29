https://uz.sputniknews.ru/20220929/v-gosdume-rf-oboznachili-sroki-vosstanovleniya-severnyx-potokov-28626282.html

В Госдуме РФ обозначили сроки восстановления "Северных потоков"

В Госдуме РФ обозначили сроки восстановления "Северных потоков"

Ремонт "Северных потоков" можно провести двумя способами.

2022-09-29T10:44+0500

2022-09-29T10:44+0500

2022-09-29T10:44+0500

россия

госдума рф

северный поток

северный поток - 2

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Ремонт "Северных потоков" можно провести двумя способами, но, поскольку это технически сложно, сроки работ могут затянуться не менее чем на полгода-год, такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный, передает РИА Новости."На мой взгляд как специалиста, ремонт возможен двумя способами. Один способ - это изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать. Это, конечно, надо создавать сложное инженерное подводное сооружение. Соответственно, сроки - проект, изготовление, проведение работ - все это даже не месяцы, это может больше времени занять", - сказал Завальный в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина"."Второй вариант - это подъем. Нужны краны высокой грузоподъемностью под три тыс. тонн, чтобы поднять нитку газопровода на поверхность и в каком-то виде сделать ремонт на поверхности. Это тоже потребует времени, технического оснащения, кранов, судов и так далее. Но на мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время... это полгода-год, не менее", - продолжил он.По оценке Завального, оперативного варианта ремонта нет. Но более простой и быстрый способ - это поднятие газопроводов на поверхность. Для этого нужна судовая техника, но есть риск, что санкции не позволят воспользоваться таким вариантом.Во вторник береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северных потоках", передает агентство Рейтер со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Читайте также:Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию

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