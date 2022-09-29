https://uz.sputniknews.ru/20220929/deputaty-oliy-majlisa-poluchili-nagrady-ot-mejparlamentskoy-assamblei-sng-28622439.html

Депутаты Олий Мажлиса получили награды от Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Депутаты Олий Мажлиса получили награды от Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Юбилейными медалями и памятными знаками наградили узбекистанских деятелей в честь 30-летия Ассамблеи.

2022-09-29T08:02+0500

2022-09-29T08:02+0500

2022-09-29T08:03+0500

политика

снг

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса в среду состоялась церемония вручения юбилейных медалей и памятных знаков депутатам обеих палат парламента Узбекистана, представителям министерств и ведомств в честь 30-летия образования Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, сообщает пресс-служба Сената.Вручал награды генеральный секретарь Ассамблеи Дмитрий Кобицкий.Как отметила в ходе церемонии председатель Сената Танзила Нарбаева, Межпарламентская Ассамблея СНГ все 30 лет служила важной площадкой для обсуждения и принятия решений по актуальным вопросам укрепления широкомасштабного сотрудничества между государствами.МПА СНГ основана 27 марта 1992 года в Алматы в соответствии с соглашением, подписанным главами парламентов государств-участников. Цель организации – совершенствование законодательной базы стран СНГ в различных сферах, разработка согласованных подходов к социальной политике, обеспечении прав человека, гуманитарного и культурного сотрудничества.Следующее заседание Совета МПА СНГ пройдет в октябре в Самарканде.Читайте также: По итогам саммита женщин-руководителей принята Ташкентская декларация

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