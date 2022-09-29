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https://uz.sputniknews.ru/20220929/deputaty-oliy-majlisa-poluchili-nagrady-ot-mejparlamentskoy-assamblei-sng-28622439.html
Депутаты Олий Мажлиса получили награды от Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Депутаты Олий Мажлиса получили награды от Межпарламентской Ассамблеи СНГ
Юбилейными медалями и памятными знаками наградили узбекистанских деятелей в честь 30-летия Ассамблеи.
2022-09-29T08:02+0500
2022-09-29T08:03+0500
политика
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сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса в среду состоялась церемония вручения юбилейных медалей и памятных знаков депутатам обеих палат парламента Узбекистана, представителям министерств и ведомств в честь 30-летия образования Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, сообщает пресс-служба Сената.Вручал награды генеральный секретарь Ассамблеи Дмитрий Кобицкий.Как отметила в ходе церемонии председатель Сената Танзила Нарбаева, Межпарламентская Ассамблея СНГ все 30 лет служила важной площадкой для обсуждения и принятия решений по актуальным вопросам укрепления широкомасштабного сотрудничества между государствами.МПА СНГ основана 27 марта 1992 года в Алматы в соответствии с соглашением, подписанным главами парламентов государств-участников. Цель организации – совершенствование законодательной базы стран СНГ в различных сферах, разработка согласованных подходов к социальной политике, обеспечении прав человека, гуманитарного и культурного сотрудничества.Следующее заседание Совета МПА СНГ пройдет в октябре в Самарканде.Читайте также: По итогам саммита женщин-руководителей принята Ташкентская декларация
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межпарламентская ассамблея мпа снг юбилейные медали памятные знаки олий мажлис сенат законодательная палата
межпарламентская ассамблея мпа снг юбилейные медали памятные знаки олий мажлис сенат законодательная палата

Депутаты Олий Мажлиса получили награды от Межпарламентской Ассамблеи СНГ

08:02 29.09.2022 (обновлено: 08:03 29.09.2022)
© Олий Мажлис СенатиМДҲ Парламентлараро Aссамблеяси
МДҲ Парламентлараро Aссамблеяси - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2022
© Олий Мажлис Сенати
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Юбилейными медалями и памятными знаками наградили узбекистанских деятелей в честь 30-летия Ассамблеи.
ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса в среду состоялась церемония вручения юбилейных медалей и памятных знаков депутатам обеих палат парламента Узбекистана, представителям министерств и ведомств в честь 30-летия образования Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, сообщает пресс-служба Сената.
Вручал награды генеральный секретарь Ассамблеи Дмитрий Кобицкий.
Как отметила в ходе церемонии председатель Сената Танзила Нарбаева, Межпарламентская Ассамблея СНГ все 30 лет служила важной площадкой для обсуждения и принятия решений по актуальным вопросам укрепления широкомасштабного сотрудничества между государствами.
МПА СНГ основана 27 марта 1992 года в Алматы в соответствии с соглашением, подписанным главами парламентов государств-участников. Цель организации – совершенствование законодательной базы стран СНГ в различных сферах, разработка согласованных подходов к социальной политике, обеспечении прав человека, гуманитарного и культурного сотрудничества.
Следующее заседание Совета МПА СНГ пройдет в октябре в Самарканде.
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