https://uz.sputniknews.ru/20220929/iran-mojet-vvesti-bezvizovyy-rejim-s-uzbekistanom-28654988.html

Иран может ввести безвизовый режим с Узбекистаном

Иран может ввести безвизовый режим с Узбекистаном

Это будет способствовать развитию партнерства двух стран в туристической сфере, считает иранский лидер Ибрахим Раиси.

2022-09-29T18:22+0500

2022-09-29T18:22+0500

2022-09-29T18:22+0500

политика

иран

узбекистан

ибрахим раиси

безвизовый режим

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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Власти Ирана могут ввести безвизовый режим с Узбекистаном. Об этом в интервью агентству "УзА" рассказал иранский президент Ибрахим Раиси.Президент Исламской Республики Иран подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.Еще одним важным направлением сотрудничества между Ираном и Узбекистаном может стать туризм, считает Раиси.В интервью Ибрахим Раиси затронул также перспективы сотрудничества в транспортной, инвестиционной и других сферах.Читайте также: Иран выступает за развитие энергобезопасности — Раиси

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