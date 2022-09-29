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Иран может ввести безвизовый режим с Узбекистаном
Иран может ввести безвизовый режим с Узбекистаном
Это будет способствовать развитию партнерства двух стран в туристической сфере, считает иранский лидер Ибрахим Раиси.
2022-09-29T18:22+0500
2022-09-29T18:22+0500
2022-09-29T18:22+0500
политика
иран
узбекистан
ибрахим раиси
безвизовый режим
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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Власти Ирана могут ввести безвизовый режим с Узбекистаном. Об этом в интервью агентству "УзА" рассказал иранский президент Ибрахим Раиси.Президент Исламской Республики Иран подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.Еще одним важным направлением сотрудничества между Ираном и Узбекистаном может стать туризм, считает Раиси.В интервью Ибрахим Раиси затронул также перспективы сотрудничества в транспортной, инвестиционной и других сферах.Читайте также: Иран выступает за развитие энергобезопасности — Раиси
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иран безвизовый режим узбекистан развитие туризма дополнительные авиарейсы сотрудничество предприниматели инвестиции ибрахим раиси
иран безвизовый режим узбекистан развитие туризма дополнительные авиарейсы сотрудничество предприниматели инвестиции ибрахим раиси
Иран может ввести безвизовый режим с Узбекистаном
Это будет способствовать развитию партнерства двух стран в туристической сфере, считает иранский лидер Ибрахим Раиси.
ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik.
Власти Ирана могут ввести безвизовый режим с Узбекистаном. Об этом в интервью агентству "УзА
" рассказал иранский президент Ибрахим Раиси.
Президент Исламской Республики Иран подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.
"Наличие огромных возможностей в этом плане показывает, что у наших отношений большие перспективы. Безусловно, правительства двух стран должны приложить усилия для устранения препятствий, стоящих на пути развития отношений между предпринимателями", - отметил он.
Еще одним важным направлением сотрудничества между Ираном и Узбекистаном может стать туризм, считает Раиси.
"Мы рады, что две страны занимают высокие места в мире по туристической привлекательности. Мы можем вывести экономическое сотрудничество на более высокий уровень за счет увеличения количества взаимных рейсов и установления безвизового режима", - отметил президент Ирана.
В интервью Ибрахим Раиси затронул также перспективы сотрудничества в транспортной, инвестиционной и других сферах.