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Иран собирается вместе с Россией производить автозапчасти
Иран собирается вместе с Россией производить автозапчасти
Бизнес и компания "АвтоВАЗ" могут заключить соглашение о выпуске автомобилей.
2022-09-29T12:35+0500
2022-09-29T12:35+0500
в мире
иран
россия
автомобили
производство
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Иранский бизнес заинтересован в создании совместных с Россией предприятий по производству комплектующих для автомобилей, заявил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.Наджафи Манеш назвал направления, по которым иранские автопроизводители готовы сотрудничать с Россией.Глава Ассоциации производства запчастей подтвердил возможность заключения соглашения между представителями иранского бизнеса и компанией "АвтоВАЗ" о совместном выпуске автомобилей, пишет агентство.Поскольку Россия и Иран сотрудничали с компанией Renault, страны могут обмениваться комплектующими для производства машин этой марки, считает он.Читайте также:Иран выступает за развитие энергобезопасности — Раиси
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иран собирается вместе с россией производить автозапчасти иранский бизнес автоваз сотрудничество выпуск производство автомобилей авто машин новости заявления россия экономика партнеры
иран собирается вместе с россией производить автозапчасти иранский бизнес автоваз сотрудничество выпуск производство автомобилей авто машин новости заявления россия экономика партнеры

Иран собирается вместе с Россией производить автозапчасти

12:35 29.09.2022
© Sputnik / Евгений ЕпанчинцевСотрудник сервисного центра осматривает автомобиль.
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Представители иранского бизнеса и компания "АвтоВАЗ" могут заключить соглашение о совместном выпуске автомобилей.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Иранский бизнес заинтересован в создании совместных с Россией предприятий по производству комплектующих для автомобилей, заявил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.
"Было бы очень хорошо создавать совместные производства с участием российских и иранских инвесторов, банков, в том числе и создавать предприятия по производству деталей для рынков двух стран. Это возможно", – отметил он в беседе с РИА Новости.
Наджафи Манеш назвал направления, по которым иранские автопроизводители готовы сотрудничать с Россией.
"Первое из них – это экспорт автозапчастей, необходимых РФ, второе – импорт нужных нам автозапчастей из России, таких как автомобильные двигатели, детали автомобильных тормозов, и третье, наиболее важное – производство совместных автомобилей", – уточнил он.
Глава Ассоциации производства запчастей подтвердил возможность заключения соглашения между представителями иранского бизнеса и компанией "АвтоВАЗ" о совместном выпуске автомобилей, пишет агентство.
"Да, конечно... Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном (в плане отношений) положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах", – сказал Наджафи Манеш.
Поскольку Россия и Иран сотрудничали с компанией Renault, страны могут обмениваться комплектующими для производства машин этой марки, считает он.
"У нас более двух тысяч видов производственных деталей. Среди них подушки безопасности, тормозные колодки, руль, кузов... В автомобиле используется около трех тысяч деталей, мы производим около двух – двух с половиной тысяч. Конечно, в РФ тоже производятся (детали. - Прим.ред). Поэтому мы должны объединить возможности обеих стран", – заключил Наджафи Манеш.
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