https://uz.sputniknews.ru/20220929/mirziyoev-nagradil-gruppu-uchiteley-i-nastavnikov-gosnagradami-28634844.html

Мирзиёев наградил группу учителей и наставников госнаградами

Мирзиёев наградил группу учителей и наставников госнаградами

Награды получили преподаватели ряда университетов, школ Ташкента и регионов.

2022-09-29T14:44+0500

2022-09-29T14:44+0500

2022-09-29T14:48+0500

общество

шавкат мирзиёев

учителя

награда

медали

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с Днем учителей и наставников".За достойный вклад в развитие системы образования, большие заслуги в обучении молодежи основам наук и современным профессиям, а также активное участие в общественной жизни работникам сферы образования в Ташкенте присваиваются такие почетные звания, ордена и медали, как:Так, орден "Мехнат шухрати" (Орден трудовой славы) получил Абдувалитов Ергаш Бураневич – заведующий кафедрой казахского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического университета.Орденом "Соглом авлод учун" (За здоровое поколение) II степени награжден Заиров Джур Ташпулатович – тренер по тяжелой атлетике Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам.С полным списком награжденных можно ознакомиться по следующей ссылке.Читайте также:Депутаты Олий Мажлиса получили награды от Межпарламентской Ассамблеи СНГ

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