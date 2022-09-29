https://uz.sputniknews.ru/20220929/mirziyoev-nagradil-gruppu-uchiteley-i-nastavnikov-gosnagradami-28634844.html
Мирзиёев наградил группу учителей и наставников госнаградами
Мирзиёев наградил группу учителей и наставников госнаградами
Награды получили преподаватели ряда университетов, школ Ташкента и регионов.
2022-09-29T14:44+0500
2022-09-29T14:44+0500
2022-09-29T14:48+0500
общество
шавкат мирзиёев
учителя
награда
медали
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с Днем учителей и наставников".За достойный вклад в развитие системы образования, большие заслуги в обучении молодежи основам наук и современным профессиям, а также активное участие в общественной жизни работникам сферы образования в Ташкенте присваиваются такие почетные звания, ордена и медали, как:Так, орден "Мехнат шухрати" (Орден трудовой славы) получил Абдувалитов Ергаш Бураневич – заведующий кафедрой казахского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического университета.Орденом "Соглом авлод учун" (За здоровое поколение) II степени награжден Заиров Джур Ташпулатович – тренер по тяжелой атлетике Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам.С полным списком награжденных можно ознакомиться по следующей ссылке.Читайте также:Депутаты Олий Мажлиса получили награды от Межпарламентской Ассамблеи СНГ
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мирзиёев наградил группу учителей и наставников госнаградами кто получил награды ордена медали почетные звания день учителя и наставника новости заявления
мирзиёев наградил группу учителей и наставников госнаградами кто получил награды ордена медали почетные звания день учителя и наставника новости заявления
Мирзиёев наградил группу учителей и наставников госнаградами
14:44 29.09.2022 (обновлено: 14:48 29.09.2022)
Ордена и медали получили преподаватели ряда университетов, школ Ташкента №49, 71, 102, 166, 217, 319, частной школы Lider, лицея при Вестминстерском университете и других образовательных учреждений в столице и регионах.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Президент Узбекистана подписал
указ "О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с Днем учителей и наставников".
За достойный вклад в развитие системы образования, большие заслуги в обучении молодежи основам наук и современным профессиям, а также активное участие в общественной жизни работникам сферы образования в Ташкенте присваиваются такие почетные звания, ордена и медали, как:
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ёшлар мураббийси" (
Заслуженный молодежный тренер Узбекистана);
орден "Фидокорона хизматлари учун" (
За самоотверженный труд);
орден "Дустлик" (Дружба);
Так, орден "Мехнат шухрати" (Орден трудовой славы) получил Абдувалитов Ергаш Бураневич – заведующий кафедрой казахского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического университета.
Орденом "Соглом авлод учун" (За здоровое поколение) II степени награжден Заиров Джур Ташпулатович – тренер по тяжелой атлетике Республиканской школы высшего спортивного мастерства по спортивным единоборствам.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по следующей ссылке
.