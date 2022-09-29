https://uz.sputniknews.ru/20220929/natsionalnyy-kolorit-v-tashkente-startoval-festival-xan-atlasa---video-28655659.html

Национальный колорит: в Ташкенте стартовал фестиваль хан-атласа - видео

Национальный колорит: в Ташкенте стартовал фестиваль хан-атласа - видео

В параде национальных костюмов из яркой атласной ткани приняли участие более 200 узбекистанцев. Как проходит колоритное мероприятие – в нашем видеосюжете. 29.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-29T19:24+0500

2022-09-29T19:24+0500

2022-09-29T19:24+0500

культура

фестиваль

атлас

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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. В Ташкенте стартовал фестиваль хан-атласа.Открыл фестиваль парад национальных костюмов из хан-атласа. Более 200 девушек в ярких нарядах прошли по центральной площади столицы под звуки национальных инструментов, сообщает корреспондент Sputnik.Цель фестиваля – продемонстрировать искусство ткачих, дизайнеров и портных, которые в настоящее время активно работают над созданием национального стиля.В программе мероприятия также выставка хунармандов, лазерное шоу, а также показ коллекций одежды и украшений от известных узбекистанских дизайнеров.Читайте также: В Муйнаке пройдет фестиваль рыбных блюд

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