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https://uz.sputniknews.ru/20220929/nikolay-valuev-poluchil-povestku-v-voenkomat-28655948.html
Николай Валуев получил повестку в военкомат
Николай Валуев получил повестку в военкомат
Он явится военный комиссариат после пленарных недель, уточнил депутат.
2022-09-29T18:56+0500
2022-09-29T19:07+0500
россия
депутат
боксер
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ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Депутат Государственной Думы России, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев получил повестку в военкомат. Фото повестки он опубликовал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости. В тексте повестки, фото которой привел Валуев, говорится, что депутат был вызван в военкомат "для уточнения сведений и внесение изменений в документы воинского учета". Ему было предложено явиться в комиссариат Санкт-Петербурга.Сам депутат уточнил, что собирается отправиться в военкомат после пленарных недель.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.Читайте также: Договоры о присоединении новых территорий к России подпишут 30 сентября
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николай валуев депутат получил повестку военкомат пленарные недели
николай валуев депутат получил повестку военкомат пленарные недели

Николай Валуев получил повестку в военкомат

18:56 29.09.2022 (обновлено: 19:07 29.09.2022)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Николай Валуев
Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Он явится военный комиссариат после пленарных недель, уточнил депутат.
ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Депутат Государственной Думы России, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев получил повестку в военкомат. Фото повестки он опубликовал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

"Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовет - пойду. В военкомате буду после пленарных недель", - сообщил депутат.

В тексте повестки, фото которой привел Валуев, говорится, что депутат был вызван в военкомат "для уточнения сведений и внесение изменений в документы воинского учета". Ему было предложено явиться в комиссариат Санкт-Петербурга.
Сам депутат уточнил, что собирается отправиться в военкомат после пленарных недель.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.
Читайте также: Договоры о присоединении новых территорий к России подпишут 30 сентября
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