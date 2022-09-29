https://uz.sputniknews.ru/20220929/nikolay-valuev-poluchil-povestku-v-voenkomat-28655948.html

Николай Валуев получил повестку в военкомат

Николай Валуев получил повестку в военкомат

Он явится военный комиссариат после пленарных недель, уточнил депутат.

2022-09-29T18:56+0500

2022-09-29T18:56+0500

2022-09-29T19:07+0500

россия

депутат

боксер

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ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. Депутат Государственной Думы России, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев получил повестку в военкомат. Фото повестки он опубликовал в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости. В тексте повестки, фото которой привел Валуев, говорится, что депутат был вызван в военкомат "для уточнения сведений и внесение изменений в документы воинского учета". Ему было предложено явиться в комиссариат Санкт-Петербурга.Сам депутат уточнил, что собирается отправиться в военкомат после пленарных недель.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.Читайте также: Договоры о присоединении новых территорий к России подпишут 30 сентября

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николай валуев депутат получил повестку военкомат пленарные недели