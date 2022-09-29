https://uz.sputniknews.ru/20220929/opublikovan-reyting-naibolee-aktivnyx-bankov-uzbekistana-28626119.html

Опубликован рейтинг наиболее активных банков Узбекистана

Опубликован рейтинг наиболее активных банков Узбекистана

Наибольший рост активности показал "Народный банк", который поднялся в общем рейтинге с 16-го на 12-ое место. "Ипотекабанк" второй квартал подряд показывает снижение активности и сместился с 5-го на 8-ое место.

2022-09-29T12:03+0500

2022-09-29T12:03+0500

2022-09-29T12:03+0500

общество

банки

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Центр экономических исследований и реформ обновил ежеквартальный "Индекс активности банков". В рейтинге участвует 31 банк Узбекистана.Группа крупных банков"Капиталбанк" возглавил рейтинг активности крупных банков в третьем квартале. Следом за ним расположился "Хамкорбанк", а на третьем месте — "Трастбанк", который опустился на один пункт.Среди 17 крупных банков "Хамкор банк" второй квартал подряд демонстрирует умеренный рост по показателям достаточности капитала, финансовой доступности, качеству активов и управления, а также ликвидности.Из крупных государственных банков, находящихся в процессе трансформации, "Ипотека-банк" потерял сразу три пункта и опустился до 8-ой строчки рейтинга.Малые банкиСреди 14 малых банков лидерство удерживают "Даврбанк", "Универсал банк" и "Зираат банк"."Тибиси банк" поднялся сразу на пять строчек, улучшив работу с населением и представителями бизнеса.Читайте также: Опубликован ежегодный рейтинг вузов Узбекистана

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