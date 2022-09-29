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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220929/opublikovan-reyting-naibolee-aktivnyx-bankov-uzbekistana-28626119.html
Опубликован рейтинг наиболее активных банков Узбекистана
Опубликован рейтинг наиболее активных банков Узбекистана
Наибольший рост активности показал "Народный банк", который поднялся в общем рейтинге с 16-го на 12-ое место. "Ипотекабанк" второй квартал подряд показывает снижение активности и сместился с 5-го на 8-ое место.
2022-09-29T12:03+0500
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общество
банки
рейтинг
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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Центр экономических исследований и реформ обновил ежеквартальный "Индекс активности банков". В рейтинге участвует 31 банк Узбекистана.Группа крупных банков"Капиталбанк" возглавил рейтинг активности крупных банков в третьем квартале. Следом за ним расположился "Хамкорбанк", а на третьем месте — "Трастбанк", который опустился на один пункт.Среди 17 крупных банков "Хамкор банк" второй квартал подряд демонстрирует умеренный рост по показателям достаточности капитала, финансовой доступности, качеству активов и управления, а также ликвидности.Из крупных государственных банков, находящихся в процессе трансформации, "Ипотека-банк" потерял сразу три пункта и опустился до 8-ой строчки рейтинга.Малые банкиСреди 14 малых банков лидерство удерживают "Даврбанк", "Универсал банк" и "Зираат банк"."Тибиси банк" поднялся сразу на пять строчек, улучшив работу с населением и представителями бизнеса.Читайте также: Опубликован ежегодный рейтинг вузов Узбекистана
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рейтинг банков цэир капиталбанк народный банк хамкорбанк ипотекабанк
рейтинг банков цэир капиталбанк народный банк хамкорбанк ипотекабанк

Опубликован рейтинг наиболее активных банков Узбекистана

12:03 29.09.2022
© YandexЗолото и зелень: Народный банк Узбекистана сменил цвет и логотип
Золото и зелень: Народный банк Узбекистана сменил цвет и логотип - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2022
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Наибольший рост активности показал "Народный банк", который поднялся в общем рейтинге с 16-го на 12-ое место. "Ипотекабанк" второй квартал подряд показывает снижение активности и сместился с 5-го на 8-ое место.
ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Центр экономических исследований и реформ обновил ежеквартальный "Индекс активности банков". В рейтинге участвует 31 банк Узбекистана.

Группа крупных банков

"Капиталбанк" возглавил рейтинг активности крупных банков в третьем квартале. Следом за ним расположился "Хамкорбанк", а на третьем месте — "Трастбанк", который опустился на один пункт.
Среди 17 крупных банков "Хамкор банк" второй квартал подряд демонстрирует умеренный рост по показателям достаточности капитала, финансовой доступности, качеству активов и управления, а также ликвидности.
Из крупных государственных банков, находящихся в процессе трансформации, "Ипотека-банк" потерял сразу три пункта и опустился до 8-ой строчки рейтинга.

Малые банки

Среди 14 малых банков лидерство удерживают "Даврбанк", "Универсал банк" и "Зираат банк".
"Тибиси банк" поднялся сразу на пять строчек, улучшив работу с населением и представителями бизнеса.
Читайте также: Опубликован ежегодный рейтинг вузов Узбекистана
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