https://uz.sputniknews.ru/20220929/rossiyanam-predlojili-otdyx-na-amirsoe-28647097.html

Россиянам предложили отдых на Амирсое

Россиянам предложили отдых на Амирсое

Горнолыжные туры в страны ближнего зарубежья обойдутся дешевле, чем в Сочи.

2022-09-29T15:47+0500

2022-09-29T15:47+0500

2022-09-29T15:54+0500

туризм

россия

горнолыжный курорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Предстоящей зимой туроператоры предложат пакетные туры на горнолыжные курорты шести стран постсоветского пространства. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров.По данным Ассоциации, будут доступны туры на горнолыжные курорты Узбекистана (Амирсой), Армении (Цахкадзор), Азербайджана (Шахдаг), Беларуси (Силичи), Казахстана (курорты Чимбулак и "Лесная сказка") и Кыргызстана (Каракол).У некоторых операторов уже можно забронировать горнолыжные туры на узбекистанский курорт Амирсой. ""Русский Экспресс" взял блоки мест на рейсах "Узбекских авиалиний" на период новогодних праздников. Пакетные туры на горнолыжные курорты Узбекистана также в разработке у Coral Travel и PAC Group", - говорится в сообщении.Пристальное внимание к горнолыжным курортам стран ближнего зарубежья туроператоры объясняют несколькими факторами: наличие прямой перевозки, отсутствие языковых барьеров и новые трассы для тех, кто уже много раз был в Красной Поляне и на других российских горнолыжных курортах."Горнолыжные курорты стран ближнего зарубежья предлагают как трассы всех сложностей, так и разнообразную отельную базу – от бюджетных вариантов до отелей 5* с высоким уровнем обслуживания.", — прокомментировали эксперты.По информации туроператоров, в зависимости от направления, горнолыжный тур в страны постсоветского пространства обойдется от 30 до 50% дешевле, чем аналогичный тур на Красную Поляну. А период новогодних праздников разница в цене может доходить и до 100%.Специалисты отмечают преимущество горнолыжного отдыха в ближнем зарубежье: это наличие свободных номеров на курортах."В странах СНГ с наличием номеров на востребованные даты гораздо проще", – добавили эксперты.Читайте также:Фото: Всемирный день туризма — самые красивые локации Узбекистана

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