https://uz.sputniknews.ru/20220929/saudovskaya-araviya-udvoila-kvoty-dlya-uzbekistantsev-na-xadj-i-umru-28658096.html
Саудовская Аравия удвоила квоты для узбекистанцев на хадж и умру
Саудовская Аравия удвоила квоты для узбекистанцев на хадж и умру
Расширение сотрудничества обсудил президент Шавкат Мирзиёев с делегацией королевства во главе с министром по делам хаджа и умры.
2022-09-29T19:55+0500
2022-09-29T19:55+0500
2022-09-29T20:50+0500
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шавкат мирзиёев
хадж
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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Королевства Саудовская Аравия во главе с министром поделам хаджа и умры Тавфиком бин Фавзаном ар-Рабиа, сообщает пресс-служба главы государства.Президент обсудил с министром расширение взаимовыгодного сотрудничества в области организации паломнических программ. В ходе переговоров стороны договорились об увеличении квоты для граждан Узбекистана на совершение хаджа в два раза – до 24 тысяч в год, а также умры – до 100 тысяч паломников.Обсудил Шавкат Мирзиёев с членами делегации также вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличения туристов из Саудовской Аравии в Узбекистан, налаживание партнерских связей между ведущими научно-исследовательскими центрами двух стран.Читайте также: Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ШОС
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шавкат мирзиёев делегация саудовской аравии хадж умра
шавкат мирзиёев делегация саудовской аравии хадж умра
Саудовская Аравия удвоила квоты для узбекистанцев на хадж и умру
19:55 29.09.2022 (обновлено: 20:50 29.09.2022)
Расширение сотрудничества обсудил президент Шавкат Мирзиёев с делегацией королевства во главе с министром по делам хаджа и умры.
ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Королевства Саудовская Аравия во главе с министром поделам хаджа и умры Тавфиком бин Фавзаном ар-Рабиа, сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент обсудил с министром расширение взаимовыгодного сотрудничества в области организации паломнических программ. В ходе переговоров стороны договорились об увеличении квоты для граждан Узбекистана на совершение хаджа в два раза – до 24 тысяч в год, а также умры – до 100 тысяч паломников.
Обсудил Шавкат Мирзиёев с членами делегации также вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличения туристов из Саудовской Аравии в Узбекистан, налаживание партнерских связей между ведущими научно-исследовательскими центрами двух стран.