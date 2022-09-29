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Саудовская Аравия удвоила квоты для узбекистанцев на хадж и умру
Саудовская Аравия удвоила квоты для узбекистанцев на хадж и умру
Расширение сотрудничества обсудил президент Шавкат Мирзиёев с делегацией королевства во главе с министром по делам хаджа и умры.
2022-09-29T19:55+0500
2022-09-29T20:50+0500
туризм
саудовская аравия
узбекистан
шавкат мирзиёев
хадж
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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Королевства Саудовская Аравия во главе с министром поделам хаджа и умры Тавфиком бин Фавзаном ар-Рабиа, сообщает пресс-служба главы государства.Президент обсудил с министром расширение взаимовыгодного сотрудничества в области организации паломнических программ. В ходе переговоров стороны договорились об увеличении квоты для граждан Узбекистана на совершение хаджа в два раза – до 24 тысяч в год, а также умры – до 100 тысяч паломников.Обсудил Шавкат Мирзиёев с членами делегации также вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличения туристов из Саудовской Аравии в Узбекистан, налаживание партнерских связей между ведущими научно-исследовательскими центрами двух стран.Читайте также: Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ШОС
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шавкат мирзиёев делегация саудовской аравии хадж умра
шавкат мирзиёев делегация саудовской аравии хадж умра

Саудовская Аравия удвоила квоты для узбекистанцев на хадж и умру

19:55 29.09.2022 (обновлено: 20:50 29.09.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Королевства Саудовская Аравия во главе с министром по делам хаджа и умры Тавфиком бин Фавзаном ар-Рабиа.
Президент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Королевства Саудовская Аравия во главе с министром по делам хаджа и умры Тавфиком бин Фавзаном ар-Рабиа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Расширение сотрудничества обсудил президент Шавкат Мирзиёев с делегацией королевства во главе с министром по делам хаджа и умры.
ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Королевства Саудовская Аравия во главе с министром поделам хаджа и умры Тавфиком бин Фавзаном ар-Рабиа, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент обсудил с министром расширение взаимовыгодного сотрудничества в области организации паломнических программ. В ходе переговоров стороны договорились об увеличении квоты для граждан Узбекистана на совершение хаджа в два раза – до 24 тысяч в год, а также умры – до 100 тысяч паломников.
Обсудил Шавкат Мирзиёев с членами делегации также вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличения туристов из Саудовской Аравии в Узбекистан, налаживание партнерских связей между ведущими научно-исследовательскими центрами двух стран.
Читайте также: Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии взаимодействие в рамках ШОС
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