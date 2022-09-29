https://uz.sputniknews.ru/20220929/sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-segodnya-28625775.html

Синоптики сообщили о погоде на сегодня

Синоптики сообщили о погоде на сегодня

О прогнозе погоды в республике читайте в нашем материале.

2022-09-29T09:13+0500

2022-09-29T09:13+0500

2022-09-29T09:13+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сегодня днем на территории Узбекистана ожидается погода без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 24-29 градусов. В Ташкенте дождей не будет. Ветер 3-8 м/с. Воздух прогреется до 25-27 градусов. По горным районам республики осадков не ожидается. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит 18-23 градусов.Читайте также:Три направления: президент определил задачи по развитию транспорта

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