https://uz.sputniknews.ru/20220929/tri-napravleniya-prezident-opredelil-zadachi-po-razvitiyu-transporta-28622287.html

Три направления: президент определил задачи по развитию транспорта

Три направления: президент определил задачи по развитию транспорта

Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам реформы транспортной инфраструктуры.

2022-09-29T07:33+0500

2022-09-29T07:33+0500

2022-09-29T08:04+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

шавкат мирзиёев

транспорт

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ТАШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по реформе в сфере транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе совещания участники обсудили достижения в транспортной сфере. В частности, за последние годы за счет либерализации рынка авиаперевозок удвоилось число компаний, выполняющих рейсы в Узбекистан, а сфере международных автомобильных перевозок доля узбекистанских компаний выросла до 62%.Президент дал поручения по дальнейшему реформированию транспортной сферы. Он определил три основных направления реформ: значительное расширение возможностей железнодорожного транзита, повышение качества авиаперевозок, расширение сети автомобильных дорог для международных транзитных грузоперевозок.По первому направлению необходимо приобрести современные электропоезда, отремонтировать вагоны, финансово оздоровить отрасль.В сфере авиации президент поручил улучшить качество обслуживания, модернизировать аэропорты Бухары, Хорезма и областей Ферганской долины, повысить квалификацию кадров.В области автомобильных перевозок необходимо внедрять передовые стандарты, усилить испытательную работу и повысить ответственность подрядчиков при строительстве автомобильных дорог.Кроме того, требуется расширение транспортной инфраструктуры и цифровизация сферы, отметил президент.Читайте также: До международного уровня: Мирзиёев поручил улучшить архитектурное образование

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президент шавкат мирзиёев совещание развитие транспортной сферы