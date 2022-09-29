https://uz.sputniknews.ru/20220929/tashkent-poluchit-190-novyx-avtobusov-do-kontsa-goda-28649274.html

Ташкент получит 190 новых автобусов до конца года

Ташкент получит 190 новых автобусов до конца года

OOO Truck and Bus Trade Group до конца года поставит 190 низкопольных автобусов MAN A22 CNG повышенной вместимости.

2022-09-29T16:49+0500

2022-09-29T16:49+0500

2022-09-29T16:49+0500

общество

ташкент

автобус

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. На основании постановления президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы общественного транспорта города Ташкента", столичный парк пополнится новыми автобусами. Об этом заявили в пресс-службе хокимията Ташкента.OOO Truck and Bus Trade Group до конца года поставит 190 низкопольных автобусов MAN A22 CNG повышенной вместимости."Автобусы этой модели хорошо известны ташкентцам: они рассчитаны на 30 сидящих и 60 стоящих пассажиров, оборудованы кондиционерами и работают на сжатом газе, что важно для сохранения чистого воздуха. Приобретенные автобусы будут добавлены к уже работающим, сейчас решается, на какие именно маршруты они выйдут. Возможно, на некоторых направлениях новые автобусы марки MAN заменят маловместительные ISUZU", – рассказала пресс секретарь АО "Тошшахартрансхизмат" Муслима Обидова.До конца года на маршруты выйдут еще 85 автобусов SAZ LE-60 средней вместимости на 25 сидячих и 31 стоячее мест. Они присоединятся к 115 автобусам этой модели, закупленным в этом году.В парк из 20 электробусов марки Yutong большой вместимости в этом году пополнения не ожидается, новые электробусы прибудут в следующем году.Читайте также:Россиянам предложили отдых на Амирсое

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