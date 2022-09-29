https://uz.sputniknews.ru/20220929/uzbekistan-napravil-v-pakistan-spetsbort-s-gumanitarnym-gruzom-28635852.html

Узбекистан направил в Пакистан спецборт с гуманитарным грузом

Узбекистан направил в Пакистан спецборт с гуманитарным грузом

Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение и призвали другие страны оказать помощь.

2022-09-29T13:07+0500

2022-09-29T13:07+0500

2022-09-29T13:10+0500

общество

термез

пакистан

узбекистан

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сегодня утром из Термеза в Карачи вылетел борт с гуманитарной помощью, предоставленной правительством Узбекистана и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) пострадавшим от катастрофических наводнений в Пакистане, передает ИА "Дунё".Это первая совместная воздушная перевозка гуманитарной помощи. Она организована на самолетах, предоставленных Министерством обороны Узбекистана.На борту находятся более 15 тонн жилищных модулей для беженцев для обеспечения временного жилья тем, чьи дома были уничтожены наводнениями.До этого первого сентября в международном аэропорту Исламабада приземлился самолет Ил-76 Военно-воздушных сил Узбекистана с гуманитарным грузом для пострадавших от наводнений регионов Пакистана. Гуманитарную помощь объемом в 40 тонн была направлена по поручению президента Шавката Мирзиёева. Груз в аэропорту приняли федеральный министр по науке и технологиям Ага Хасан Балоч.Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе выступления на 77-й Генассамблее ООН заявил, что не менее 11 млн человек окажутся в Пакистане за чертой бедности из-за разрушительных наводнений.Напомним: в результате муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли более 1,5 тыс. человек, более 12 тыс. ранены. Всего от наводнения пострадали более 33 млн человек. Большая часть страны остается затопленной, особенно в провинциях Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 2 млн домов повреждены, погибли более 1 млн голов скота. Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь.Читайте также:Стартовал форум по вкладу саммита ШОС в региональную и международную безопасность

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