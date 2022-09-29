https://uz.sputniknews.ru/20220929/startoval-forum-po-vkladu-sammita-shos-v-regionalnuyu-i-mejdunarodnuyu-bezopasnost-28629963.html
Стартовал форум по вкладу саммита ШОС в региональную и международную безопасность
Стартовал форум по вкладу саммита ШОС в региональную и международную безопасность
На церемонии открытия конференции выступит Владимир Норов.
2022-09-29T10:54+0500
2022-09-29T10:54+0500
2022-09-29T11:08+0500
саммит шос-2022 в самарканде
шос
ташкент
безопасность
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте начала свою работу Международная конференция "Самаркандский саммит ШОС: вклад в региональную и международную безопасность, устойчивое развитие", сообщает корреспондент Sputnik.Организаторами мероприятия являются Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, Международный институт Центральной Азии и Министерство иностранных дел Узбекистана.На церемонии открытия конференции выступит министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.Ранее в Ташкенте начался форум по культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках ШОС.Саммит ШОС проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в члены организации. Также утвержден документ о начале процедуры приема в ШОС Беларуси.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также:Страны-наблюдатели заинтересованы в культурно-гуманитарных мероприятиях ШОС - Хамраев
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стартовал форум по вкладу саммита шос в региональную и международную безопасность владимир норов новости заявления саммит в самарканде
стартовал форум по вкладу саммита шос в региональную и международную безопасность владимир норов новости заявления саммит в самарканде
Стартовал форум по вкладу саммита ШОС в региональную и международную безопасность
10:54 29.09.2022 (обновлено: 11:08 29.09.2022)
На церемонии открытия конференции выступит министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте начала свою работу Международная конференция "Самаркандский саммит ШОС: вклад в региональную и международную безопасность, устойчивое развитие", сообщает корреспондент Sputnik.
Организаторами мероприятия являются Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, Международный институт Центральной Азии и Министерство иностранных дел Узбекистана.
На церемонии открытия конференции выступит министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
Ранее в Ташкенте начался
форум по культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках ШОС.
Саммит ШОС проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в члены организации. Также утвержден документ о начале процедуры приема в ШОС Беларуси.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.