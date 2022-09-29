https://uz.sputniknews.ru/20220929/uzbekistan-predlagaet-shos-unikalnyy-opyt-v-narodnoy-diplomatii---video-28658403.html
Узбекистан предлагает ШОС уникальный опыт в народной дипломатии - видео
Узбекистан предлагает ШОС уникальный опыт в народной дипломатии - видео
Узбекистан и страны ШОС развивают народную дипломатию и добрососедство. Объединение все быстрее набирает международный авторитет.
2022-09-29T21:17+0500
2022-09-29T21:17+0500
2022-09-30T00:02+0500
видео
узбекистан
шос
интервью
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В Ташкенте обсуждают сотрудничество стран Шанхайской организации сотрудничества в области культуры. Конференция "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС" организована Центром народной дипломатии организации.В чем уникальность опыта Узбекистана в области дипломатии? Как культура укрепляет экономические связи Ташкента и Москвы? Какие проекты в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества стран страны планируют реализовать?На эти и другие вопросы в видеоинтервью отвечает доцент Ташкентского филиала РЭУ имени Плеханова, историк, публицист, кандидат философских наук Равшан Назаров.Узбекистан имеет колоссальный исторический и современный опыт межкультурного, межцивилизационного, межэтнического и межконфессионального диалога, рассказывает историк.Эксперт добавляет, что в последние годы Ташкент стал площадкой, на которой представители культуры, искусства и образования обмениваются мнениями и заключают меморандумы о сотрудничестве.Более подробно развитии народной дипломатии в республике и ШОС, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik.
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видео интервью шос шанхайская организация сотрудничества культурно-гуманитарное сотрудничество конференция центр народной дипломатии
видео интервью шос шанхайская организация сотрудничества культурно-гуманитарное сотрудничество конференция центр народной дипломатии
Узбекистан предлагает ШОС уникальный опыт в народной дипломатии - видео
21:17 29.09.2022 (обновлено: 00:02 30.09.2022)
Узбекистан и страны ШОС развивают народную дипломатию и добрососедство. Объединение все быстрее набирает международный авторитет.
В Ташкенте обсуждают сотрудничество стран Шанхайской организации сотрудничества в области культуры. Конференция "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС" организована Центром народной дипломатии организации.
В чем уникальность опыта Узбекистана в области дипломатии? Как культура укрепляет экономические связи Ташкента и Москвы? Какие проекты в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества стран страны планируют реализовать?
На эти и другие вопросы в видеоинтервью отвечает доцент Ташкентского филиала РЭУ имени Плеханова, историк, публицист, кандидат философских наук Равшан Назаров.
Узбекистан имеет колоссальный исторический и современный опыт межкультурного, межцивилизационного, межэтнического и межконфессионального диалога, рассказывает историк.
"В Узбекистане проживают представители более 135 этнических групп и 16 конфессий. В стране находятся храмы различных религий: католический костел, буддийский храм, лютеранская кирха, православные храмы, синагоги, мечети. Это огромный и интересный опыт", - говорит он.
Эксперт добавляет, что в последние годы Ташкент стал площадкой, на которой представители культуры, искусства и образования обмениваются мнениями и заключают меморандумы о сотрудничестве.
Более подробно развитии народной дипломатии в республике и ШОС, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik
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