https://uz.sputniknews.ru/20220929/v-kitae-vpervye-klonirovali-arkticheskogo-volka-28622005.html
В Китае впервые клонировали арктического волка
В Китае впервые клонировали арктического волка
Успешный опыт клонирования позволит спасать исчезающие виды животных, считают ученые.
2022-09-29T07:00+0500
2022-09-29T07:00+0500
2022-09-29T08:05+0500
это интересно
ученые
волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1c/28621806_0:20:1200:695_1920x0_80_0_0_f4571413e5bc7e75dbab762c765da643.jpg
Китайская компания Sinogene Biotechnology Company успешно клонировала арктического волка. Детеныш по кличке "Майя" родился еще 10 июня, но показали его только в сентябре на пресс-конференции, сообщает портал "Новая наука".Генетический материал взят у взрослого арктического волка, также по кличке Майя, который жил в парке дикой природы на северо-востоке Китая и умер от старости в прошлом году.Выносила клонированного волчонка самка бигля, пишет издание. Сейчас Майя живет со своей суррогатной мамой, но скоро переедет в парк дикой природы и присоединится к стае арктических волков.Всего ученые создали 137 эмбрионов арктического волка. Из них 85 успешно подсадили семи самкам бигля. Собаки в качестве суррогатных матерей были выбраны, поскольку волчиц в неволе было недостаточно, а ДНК собаки и волка достаточно схожи для успешного вынашивания детеныша. Лишь один из этих эмбрионов смог полностью развиться во время беременности в жизнеспособного щенка.Как отмечают ученые, успешный опыт клонирования арктического волка важен, поскольку в будущем с помощью клонирования можно будет спасать виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Вместо того чтобы изымать животных из дикой природы для размножения, ученые смогут отбирать только генетический материал, а затем выпускать клонированных животных на волю, тем самым усиливая ослабленные и малочисленные популяции.Обычно компания Sinogene Biotechnology Company занимается клонированием умерших домашних собак и кошек для частных клиентов, но клонирование диких животных считает перспективным направлением своей деятельности. С этой целью компания начала сотрудничать с Пекинским парком дикой природы.Клонирование животных остается довольно дорогим, и процент успеха очень низок, поскольку ученым приходится создавать сотни эмбрионов и использовать несколько суррогатных матерей, чтобы получить жизнеспособного детеныша. Кроме того, пока биоинженеры не могут клонировать птиц и рептилий, поскольку при таком подходе яйца не развиваются должным образом.Читайте также: Как избавиться от головной боли без лекарств – невролог
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1c/28621806_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_444eda18fed2cdd1a4849e835dccd980.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
китай клонирование арктического волка майя представили пресс-конференция спасение исчезающих видов
китай клонирование арктического волка майя представили пресс-конференция спасение исчезающих видов
В Китае впервые клонировали арктического волка
07:00 29.09.2022 (обновлено: 08:05 29.09.2022)
Успешный опыт клонирования позволит спасать исчезающие виды животных, считают ученые.
Китайская компания Sinogene Biotechnology Company успешно клонировала арктического волка. Детеныш по кличке "Майя" родился еще 10 июня, но показали его только в сентябре на пресс-конференции, сообщает портал "Новая наука
".
Генетический материал взят у взрослого арктического волка, также по кличке Майя, который жил в парке дикой природы на северо-востоке Китая и умер от старости в прошлом году.
Выносила клонированного волчонка самка бигля, пишет издание. Сейчас Майя живет со своей суррогатной мамой, но скоро переедет в парк дикой природы и присоединится к стае арктических волков.
Всего ученые создали 137 эмбрионов арктического волка. Из них 85 успешно подсадили семи самкам бигля. Собаки в качестве суррогатных матерей были выбраны, поскольку волчиц в неволе было недостаточно, а ДНК собаки и волка достаточно схожи для успешного вынашивания детеныша. Лишь один из этих эмбрионов смог полностью развиться во время беременности в жизнеспособного щенка.
Как отмечают ученые, успешный опыт клонирования арктического волка важен, поскольку в будущем с помощью клонирования можно будет спасать виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Вместо того чтобы изымать животных из дикой природы для размножения, ученые смогут отбирать только генетический материал, а затем выпускать клонированных животных на волю, тем самым усиливая ослабленные и малочисленные популяции.
Обычно компания Sinogene Biotechnology Company занимается клонированием умерших домашних собак и кошек для частных клиентов, но клонирование диких животных считает перспективным направлением своей деятельности. С этой целью компания начала сотрудничать с Пекинским парком дикой природы.
Клонирование животных остается довольно дорогим, и процент успеха очень низок, поскольку ученым приходится создавать сотни эмбрионов и использовать несколько суррогатных матерей, чтобы получить жизнеспособного детеныша. Кроме того, пока биоинженеры не могут клонировать птиц и рептилий, поскольку при таком подходе яйца не развиваются должным образом.