https://uz.sputniknews.ru/20220929/v-kitae-vpervye-klonirovali-arkticheskogo-volka-28622005.html

В Китае впервые клонировали арктического волка

В Китае впервые клонировали арктического волка

Успешный опыт клонирования позволит спасать исчезающие виды животных, считают ученые.

2022-09-29T07:00+0500

2022-09-29T07:00+0500

2022-09-29T08:05+0500

это интересно

ученые

волк

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Китайская компания Sinogene Biotechnology Company успешно клонировала арктического волка. Детеныш по кличке "Майя" родился еще 10 июня, но показали его только в сентябре на пресс-конференции, сообщает портал "Новая наука".Генетический материал взят у взрослого арктического волка, также по кличке Майя, который жил в парке дикой природы на северо-востоке Китая и умер от старости в прошлом году.Выносила клонированного волчонка самка бигля, пишет издание. Сейчас Майя живет со своей суррогатной мамой, но скоро переедет в парк дикой природы и присоединится к стае арктических волков.Всего ученые создали 137 эмбрионов арктического волка. Из них 85 успешно подсадили семи самкам бигля. Собаки в качестве суррогатных матерей были выбраны, поскольку волчиц в неволе было недостаточно, а ДНК собаки и волка достаточно схожи для успешного вынашивания детеныша. Лишь один из этих эмбрионов смог полностью развиться во время беременности в жизнеспособного щенка.Как отмечают ученые, успешный опыт клонирования арктического волка важен, поскольку в будущем с помощью клонирования можно будет спасать виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Вместо того чтобы изымать животных из дикой природы для размножения, ученые смогут отбирать только генетический материал, а затем выпускать клонированных животных на волю, тем самым усиливая ослабленные и малочисленные популяции.Обычно компания Sinogene Biotechnology Company занимается клонированием умерших домашних собак и кошек для частных клиентов, но клонирование диких животных считает перспективным направлением своей деятельности. С этой целью компания начала сотрудничать с Пекинским парком дикой природы.Клонирование животных остается довольно дорогим, и процент успеха очень низок, поскольку ученым приходится создавать сотни эмбрионов и использовать несколько суррогатных матерей, чтобы получить жизнеспособного детеныша. Кроме того, пока биоинженеры не могут клонировать птиц и рептилий, поскольку при таком подходе яйца не развиваются должным образом.Читайте также: Как избавиться от головной боли без лекарств – невролог

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китай клонирование арктического волка майя представили пресс-конференция спасение исчезающих видов