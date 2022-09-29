https://uz.sputniknews.ru/20220929/v-tashkente-nachalsya-forum-vektory-kulturno-gumanitarnogo-sotrudnichestva-v-ramkax-shos-28626727.html

В Ташкенте начался форум по культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках ШОС - видео

В Ташкенте начался форум по культурно-гуманитарному сотрудничеству в рамках ШОС - видео

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте началась Международная конференция "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС", организованная Центром... 29.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-29T09:42+0500

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саммит шос-2022 в самарканде

шос

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте началась Международная конференция "Векторы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС", организованная Центром народной дипломатии ШОС. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.На мероприятии подведут итоги, достигнутые в культурно-гуманитарной сфере в период председательства Узбекистана в ШОС, обсудят формирование дорожной карты по реализации договоренностей по итогам саммита в Самарканде. Прежде всего речь идет о развитии науки, культуры, туризма, образования и спорта. Кроме того, на встрече определят новые направления взаимного сотрудничества. Участники встречи также смогли ознакомиться с фотовыставкой, посвященной деятельности ШОС.

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