https://uz.sputniknews.ru/20220929/v-uzbekistane-posle-it-sektora-xotyat-privlech-ekspatov-v-neftegazovuyu-otrasl-28626045.html

В Узбекистане после IT-сектора хотят привлечь экспатов в нефтегазовую отрасль

В Узбекистане после IT-сектора хотят привлечь экспатов в нефтегазовую отрасль

"Узбекнефтегаз" приглашает узбекских и иностранных специалистов принять участие в конкурсе.

2022-09-29T15:15+0500

2022-09-29T15:15+0500

2022-09-29T15:23+0500

экономика

узбекистан

нефтегазовая отрасль

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" объявило открытый конкурс для экспатов, имеющих опыт работы в зарубежных компаниях, на свободные вакансии в своей компании, сообщает пресс-служба холдинга."Узбекнефтегаз" приглашает высококвалифицированных узбекских и иностранных специалистов (экспат), имеющих опыт работы в зарубежных компаниях по соответствующим направлениям, принять участие в открытом конкурсе по приему на работу", - говорится в тесте объявления в Telegram-канале компании.В числе предлагаемых вакансий - руководители службы внутреннего аудита, офиса цифровизации и автоматизации, офиса по закупкам, а также менеджеры в департаментах геологии, добычи углеводородов, бурения и капстроительства.С принятыми на работу будут подписаны контракты сроком на один год, уточнили в "Узбекнефтегазе". Предлагается конкурентоспособная ежемесячная заработная плата и социальные гарантии, добавили в пресс-службе.В апреле Азиз Воитов, занимавший тогда пост первого замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана, сообщал РИА Новости, что власти республики отмечают динамику притока IT-специалистов в республику из России, Беларуси и других стран.Ранее ташкентский IT-парк (ООО "Дирекция технологического парка программных продуктов и информационных технологий") сообщал, что запустил программу TashRush, в рамках которой иностранным компаниям и IT-специалистам оказывают услуги по регистрации юридических лиц, поиску офисов, подбору персонала, а для IT-специалистов - содействие в адаптации и трудоустройству в компаниях-резидентах парка. По данным пресс-службы парка, в январе-апреле программой воспользовались более 3 тыс. иностранцев. Более поздние данные не обнародованы. В Узбекистане с 1 апреля введена трехлетняя IT-виза для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.Читайте также:Три направления: президент определил задачи по развитию транспорта

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в узбекистане после it сектора хотят привлечь экспатов в нефтегазовую отрасль узбекнефтегаз приглашает высококвалифицированных узбекских и иностранных специалистов экспат принять участие в открытом конкурсе новости заявления экономика