https://uz.sputniknews.ru/20220929/video-vavilov-rasskazal-kto-ustroil-feykovyy-gosperevorot-v-kitae---28650885.html

Видео: Вавилов рассказал, кто устроил фейковый госпереворот в Китае

Видео: Вавилов рассказал, кто устроил фейковый госпереворот в Китае

Китаевед-публицист Николай Вавилов объяснил, возможен ли военный переворот в Китае в реальности.

2022-09-29T17:51+0500

2022-09-29T17:51+0500

2022-09-29T17:51+0500

видео

китай

госпереворот

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Сообщения о якобы совершенном в Китае перевороте и аресте Си Цзиньпина, которые распространялись в соцсетях и иностранных СМИ, ожидаемо оказались ложными. Эта информационная компания была направлена на ослабление Си в преддверии важнейшего для Китая события - XX съезда КПК, рассказал в интервью "Sputnik на русском" китаевед-публицист Николай Вавилов. Возможен ли военный переворот в Китае в реальности? Зачем Запад вновь возвращается к уйгурскому вопросу? Вспыхнет ли американо-китайская война? Обо всем этом смотрите в нашем видео.Читайте также:Юрист: мы добиваемся, чтобы Латвия восстановила памятник Освободителям Риги — видео

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