https://uz.sputniknews.ru/20220930/bayden-predlojil-privivatsya-ot-uraganov---video-28670164.html
Байден предложил прививаться от ураганов - видео
Байден предложил прививаться от ураганов - видео
При подготовке к сезону ураганов все становится намного сложней, если люди не привиты, заявил Джо Байден. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T14:01+0500
2022-09-30T14:01+0500
2022-09-30T14:01+0500
в мире
джо байден
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Для жизни в штатах, по которым часто проносятся ураганы, жизненно важной составляющей в подготовке к сезону ураганов является вакцинация. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, и его высказывание уже распространилось в соцсетях. В начале сентября экс-президент Штатов Дональд Трамп назвал Байдена сумасшедшим. Причиной послужило обращение Байдена к нации, в котором он сказал, что сторонники движения Трампа "Make America Great Again" (MAGA, в переводе значит "Сделать Америку снова великой") представляют экстремизм, угрожающий Америке."Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA... если он не хочет делать Америку снова великой, а, судя по словам, действиям и мыслям, он не хочет, то он определенно не должен представлять Соединенные Штаты Америки! Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке... Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции", — написал Трамп в соцсетях.Читайте также: Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию
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джо байден
Байден предложил прививаться от ураганов - видео
При подготовке к сезону ураганов все становится намного сложней, если люди не привиты, заявил Джо Байден.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Для жизни в штатах, по которым часто проносятся ураганы, жизненно важной составляющей в подготовке к сезону ураганов является вакцинация. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, и его высказывание уже распространилось в соцсетях.
"Хочу внести ясность. Если вы живёте в штате, по которым часто проносятся ураганы, жизненно важная составляющая в подготовке к сезону ураганов – это вакцинация. Всё становится намного сложней, если вы не привиты, и по вам ударяет ураган или другая природная катастрофа", - сказал Байден.
В начале сентября экс-президент Штатов Дональд Трамп назвал Байдена сумасшедшим. Причиной послужило обращение Байдена к нации, в котором он сказал, что сторонники движения Трампа "Make America Great Again" (MAGA, в переводе значит "Сделать Америку снова великой") представляют экстремизм, угрожающий Америке.
"Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA... если он не хочет делать Америку снова великой, а, судя по словам, действиям и мыслям, он не хочет, то он определенно не должен представлять Соединенные Штаты Америки! Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке... Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции", — написал Трамп в соцсетях.
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