https://uz.sputniknews.ru/20220930/lavrov-sng-odkb-i-shos-vystupayut-primerami-ravnopravnogo-sotrudnichestva-28667956.html

Лавров: СНГ, ОДКБ и ШОС выступают примерами равноправного сотрудничества

Лавров: СНГ, ОДКБ и ШОС выступают примерами равноправного сотрудничества

Организациям необходимо укреплять связь с ООН, считает глава российского МИД. Также Сергей Лавров заявил, что цель коллективного Запада - рассорить страны... 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T12:37+0500

2022-09-30T12:37+0500

2022-09-30T12:37+0500

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Комплексный характер вызовов и угроз, стоящих перед странами-членами СНГ, говорит о том, что необходимо развивать координированные действия по схожим направлениям работы между СНГ, ОДКБ и ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ."СНГ, ОДКБ и ШОС выступают примерами равноправного практического сотрудничества и подлинной многосторонней дипломатии", - подчеркнул Лавров.Важно, что все эти организации сотрудничают с ООН, также отметил глава российского МИД."Важно укреплять связку с ООН", - сказал Сергей Лавров в ходе выступления.Кроме этого, Лавров заявил, что цель коллективного Запада - рассорить страны, входящие в СНГ."Наиболее яркий результат такого деструктивного курса – превращение Украины в антироссийский плацдарм, - привел пример Лавров и напомнил об утверждении русофобского режима на территории Украины. - Сегодня в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе не скрывают намерений вкладываться в борьбу с Россией руками украинцев, которые идут как расходный материал".От вмешательств со стороны Запада во главе с США не застраховано ни одно государство СНГ, также сказал Сергей Лавров.Читайте также:Патрушев: Взрывы на "Северных потоках" выгодны прежде всего США

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