https://uz.sputniknews.ru/20220930/patrushev-vzryvy-na-severnyx-potokax-vygodny-prejde-vsego-ssha-28666160.html
Патрушев: Взрывы на "Северных потоках" выгодны прежде всего США
Патрушев: Взрывы на "Северных потоках" выгодны прежде всего США
Прежде всего, речь идет об экономической выгоде, отметил секретарь Совета безопасности РФ. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T12:15+0500
2022-09-30T12:15+0500
2022-09-30T12:15+0500
в мире
николай патрушев
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. США - главные выгодополучатели от взрывов на "Северных потоках". Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Подобная ситуация с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа уже происходила в октябре 1983 года, напомнил он."Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия", - подчеркнул Патрушев.Напомним: в понедельник теракты произошли на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке-1" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока-1" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Кремль назвал случившееся "беспрецедентной диверсией, по сути - актом международного терроризма".Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток-2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями назначено на 22.00 мск пятницы.Читайте также:"Ваши структуры на переднем крае борьбы" — Путин на совещании спецслужб СНГ
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николай патрушев
Патрушев: Взрывы на "Северных потоках" выгодны прежде всего США
Прежде всего, речь идет об экономической выгоде, отметил секретарь Совета безопасности РФ.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. США - главные выгодополучатели от взрывов на "Северных потоках". Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США", - сказал Патрушев в Москве на совещании глав спецслужб стран СНГ.
Подобная ситуация с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа уже происходила в октябре 1983 года, напомнил он.
"Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия", - подчеркнул Патрушев.
Напомним: в понедельник теракты произошли на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке-1" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Оператор "Северного потока-1" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Кремль назвал случившееся "беспрецедентной диверсией, по сути - актом международного терроризма".
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток-2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями назначено на 22.00 мск пятницы.
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